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Після атак України Чорноморський флот РФ і його авіація на війні стали безпорадними – Politico

30 серпня 2022, 13:50

Російський Чорноморський флот пішов в оборону - він базується або в портах, або далеко від берегів, щоб не потрапити під удари ЗСУ.

Чорноморський флот РФ, HIMARS
Чорноморський флот РФ на війні з Україною став безпорадним - ЗМІ / Reuters, DVIDSHUB Flickr

Росія розглядала Чорноморський флот в якості однієї з головних сил на війні проти України. Однак ЗСУ зірвали плани Кремля - флот і його авіація постраждали від українських атак. Крейсер Москва - флагман ЧФ РФ - потоплений разом з низкою інших кораблів. Військовий авіаполк у захопленому Криму втратив половину своїх літаків. Російський флот став безпорадним і ховається від нових ударів з боку Києва.

Журналісти Politico у своєму матеріалі пишуть, що Росія спочатку вважала Чорноморський флот ключовою силою в рамках війни проти української держави. Однак тепер він відійшов на другий план, оскільки російські кораблі і авіація флоту зазнали ударів з боку України.

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Відзначається, що в лютому з території захопленого Криму і Кримської акваторії агресор запускав ракети по військових і цивільних об'єктах в глибині України. Такими діями росіяни блокували доступ до українських морських портів і погрожували висадкою десанту в Одесі.

Але Україні вдалося перехопити ініціативу. Сили оборони потопили декілька кораблів, серед яких і флагман флоту – крейсер "Москва". Після удару по авіабазі у Саках, окупованому Криму, серйозно постраждав авіаполк ЧФ РФ. Знищено близько 50% бойових літаків підрозділу.

Підводні човни агресора періодично обстрілюють Україну, але сам флот очікувань Кремля не виправдав. Тепер він в обороні – ховається або в портах, або далеко від берега, щоб не потрапити під удари ЗСУ.

Крім того, вказують журналісти, ситуація на флоті погіршилася через погане управління, старе обладнання і самовпевненість керівництва.

Той факт, що Росія де-факто не використовує свої кораблі як бойову силу, вказує на безпорадність флоту.

Дислокація ЧФ РФ у відкритому морі "серйозно обмежує можливості російської кампанії" на півдні української держави.

Підкреслюється, що у складі флоту більше 30 кораблів, які знаходяться або в порту, або в морі. Але їх ефективність суттєво знизилася після того, як ЗСУ ліквідували крейсер Москва, а на острові Зміїний з'явилися радари.

Раніше в британській розвідці заявили, що Чорноморський флот РФ зайняв оборонну позицію. Флот обмежено ефективний - це ускладнює реалізацію загальної стратегії російського військового вторгнення в Україну. Проблеми виникли через втрату крейсера "Москва", суттєвої частини літаків морської авіації і повернення під контроль Києва острова Зміїний.

У американському Інституті вивчення війни заявили, що російське керівництво в захопленому Криму не впевнене в безпеці ситуації на півострові після того, як по окупантах були нанесені удари. За даними експертів, Путін у зв'язку з ситуацією вирішив таємно і в терміновому порядку змінити командувача Чорноморським флотом.

Дивіться відео ТСН - Чорноморський флот втратив більше половини своїх військових літаків

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