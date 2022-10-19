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Пішов убивати, щоб обнулити тюремний термін: в Україні "демілітаризували" кримінальника-окупанта

19 жовтня 2022, 11:22

В Україну зека-окупанта Олександра Смірнова привезли 3 вересня, проте вже 29 числа ЗСУ ліквідували російського ув'язненого в Луганській області.

Олександр Смирнов
Олександра Смірнова вже поховали / Фото facebook.com/irakli.komaxidze, скріншот

На війні в Україні був ліквідований завербований у в'язниці росіянин Олександр Смірнов. Йому пообіцяли, що обнулять п'ять років ув'язнення, які він повинен був відбувати, якщо він погодиться на пропозицію приватної військової компанії. Але за фактом кримінальник лише знайшов свою смерть в Україні.

Окупант був родом з міста Южа Іванівської області. Про це у Facebook повідомив засновник проекту InformNapalm Іраклі Комахідзе.

Загальний термін ув'язнення Смірнова становив дев'ять років. Відсидівши чотири роки, він вирішив прийняти пропозицію вербувальників і поїхати на війну. В Україну зека-окупанта привезли 3 вересня, проте вже 29 числа ЗСУ "демілітаризували" ув'язненого в Луганській області.

Родині вбитого кримінальника дали 100 тис. рублів на похоронні витрати і так звану медаль нібито "за відвагу".

"У зека -"солдата удачі" залишилися вдова, син і двоє онуків. За деякими даними, на початку вересня з талицької колонії в Україну вирушили 65 зеків", – додав Комахідзе.

Кримінальник-окупант Олександр Смирнов
Кримінальник-окупант Олександр Смірнов / Фото facebook.com/irakli.komaxidze
Олександр Смирнов з сім'єю
У Смірнова залишилися вдова, син і двоє онуків / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Російським пропагандистським ЗМІ родичка вбитого кримінальника заявила, що пишається ним. Його тітка вважає, що інші росіяни повинні брати приклад зі Смірнова та їхати вбивати мирних громадян України.

"Не сумнівалася, що якщо йому запропонують таке, то він погодиться. Це, звичайно, не кожен зможе. Зараз молоді люди тікають від цього... А він молодець, я ним пишаюся", - сказала родичка вбитого.

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Як повідомляв Главред, захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьби по дереву церковнопарафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців. Російський загарбник Борис Трифанов був родом з міста Верхня Салда Свердловської області.

Раніше Збройні Сили України ліквідували в Херсонській області російського окупанта Романа Трубнікова. Раніше він служив на території тимчасово окупованої Абхазії в Грузії.

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