Поразка на війні для диктатора закінчується загибеллю: політолог нагадав про страх Путіна

Політолог нагадав про страх Путіна диктатора Каддафі / Reuters

Російський диктатор Володимир Путін вже розуміє, що похід його армії на Київ, Одесу чи Львів – Неможливий. Таку думку в ефірі "24 каналу" висловив відомий російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський.

Він вважає, що путінська армія ні на що не здатна, крім невеликих наступів на Донбасі, де зараз сконцентрована вся міць його армії.

"Те, що сталося з лівійським диктатором Каддафі мало вирішальний ефект на зовнішню політику Путіна. Перш за все в Сирії. Навіщо він поліз туди? "Рятувати" Асада, тому що в його хворій свідомості там була змова. Єдиний план, який зараз є (у Путіна – Главред), можливо, захопити ще якесь містечко до того, як в повному обсязі прибуде західна зброя. А тоді знову мобілізувати всю свою агентуру", - розповів експерт.

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Нагадаємо, раніше політолог Іван Преображенський пояснив, що Путін вважатиме перемогою у війні проти України. За його словами, перемогою для російського диктатора буде захоплення великої території і її утримування. При цьому він вимагатиме, щоб світ визнав захоплені території російськими.

До того відомий астролог Влад Росс зазначав, що стан здоров'я президента РФ Володимира Путіна залишає бажати кращого. За словами астролога, наступницею Путіна може стати його дочка.

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