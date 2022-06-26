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Путін сам "підігріває" чутки про своє здоров’я: політолог пояснив, від чого Кремль відвертає увагу

26 червня 2022, 02:05

Російському диктатору вигідно, що усі навколо обговорюють його хвороби.

путин болен, врач, больница
Політолог пояснив, від чого Кремль відвертає увагу розмовами про хвороби Путіна/ Reuters

Чутки про погане самопочуття російського диктатора Володимира Путіна поширює і "підігріває" сам Кремль. А вже після цього вони починають "жити своїм життям".

Про це сказав політолог Іван Преображенський в інтерв'ю виданню "Новое время". За його словами, у Москві таким самим чином постійно "вкидають" в інформпростір інформацію про можливих майбутніх наступників нинішнього російського президента.

"Я думаю, сам Кремль активно підтримує ці чутки, вкидає їх навіть, а потім вони починають жити своїм життям. Як спочатку вкинули взагалі незрозуміло звідки кандидатуру [директора ФСБ Росії] Миколи Патрушева, а тепер вкидають, що Патрушев має опонентів", – зазначає політолог.

Путін справді може бути серйозно хворим. Але у Кремля є інша серйозна причина постійно обговорювати стан здоров’я російського диктатора. Таким чином російська верхівка намагається відвернути увагу від того, наскільки стійка зараз політична система в РФ.

"І це саме питання намагаються маскувати порожньою балаканиною про можливих кандидатів (у президенти РФ після Путіна – ред.)", – зазначає Преображенський.

При цьому те, що Путін справді має проблеми зі здоров’ям, неодноразово підтверджували розвідки різних країн, каже політолог.

Раніше політолог Іван Преображенський пояснив, що Путін вважатиме перемогою у війні проти України. За його словами, перемогою для російського диктатора буде захоплення великої території та її утримання. При цьому він вимагатиме, щоб світ визнав захоплені території російськими.

Нагадаємо, раніше відомий астролог Влад Росс зазначав, що стан здоров'я президента РФ Володимира Путіна залишає бажати кращого. За словами астролога, наступницею Путіна може стати його донька.

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