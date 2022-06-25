Політолог пояснив, що Путін вважатиме перемогою у війні проти України

Російський диктатор зараз намагається "переломити" ситуацію на фронті у свою користь.
Для Путіна перемогою у війні проти України буде захоплення великої території та її утримання.
Російський президент все ще сподівається переломити ситуацію на фронті і здобути "перемогу", якою вона є в його уявленні. Про це сказав розповів політолог Іван Преображенський в інтерв'ю виданню "Новое время".
"Те, що він не лише зможе захопити, а й утримати ці території для нього – синонім перемоги", – каже політолог.
При цьому для Путіна важливо, щоб світ визнав захоплені території російськими і не міг протистояти цьому.
"Перемога (для Путіна – ред.) важлива саме визнана, як і у випадку із Кримом, щоб факт анексії цих територій усі визнали і нічого з цим зробити не могли. Щоб НАТО та Захід перестали спонсорувати Україну та давати їй нові військові технології", – каже Преображенський.
Раніше прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений вести мирні переговори з Україною. Він планує піти за сценарієм Чечні й зробити "новий Грозний" в містах України.
Також раніше військовий експерт Петро Черник пояснив, що у Росії все ж таки можуть оголосити загальну мобілізацію за двох умов. Перша з них – це успіхи ЗСУ у боротьбі проти російської армії та відчуття близької поразки РФ у війні. Друга – наростання в РФ ідеології протиборства з країнами-членами НАТО.
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