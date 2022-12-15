Поповнення для ЗСУ: Німеччина передала Україні потужне озброєння та техніку

За останні кілька днів Німеччина передала Україні різні снаряди і десятки транспортних засобів.
Як повідомляє пресслужба німецького уряду, бійці ЗСУ отримали ракети для системи ППО IRIS-T.
За інформацією відомства, за останні сім днів Україна отримала від Німеччини:
- ракети для IRIS-T;
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
- 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів;
- п'ять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- чотири машини швидкої допомоги;
- 18 вантажівок 8x8 зі змінним кузовом.
Німецькі танки Leopard 2 для України
Голова Постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв у листопаді розповів про те, що Україна погодила з Німеччиною, Іспанією і США механізм поставок Києву танків Leopard 2. За словами Чернєва, вдалося усунути перешкоди, які заважали позитивному вирішенню питання.
Журналісти німецького видання FAZ опублікували статтю, в якій йшлося про те, що Вашингтон не проти передачі Україні танків Leopard 2. Але Берлін повинен самостійно виступити з цією ініціативою.
Керівник оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман підтвердила відомості, згідно з якими США схвалюють поставки Україні німецьких танків Leopard 2. Американці очікують виконання Німеччиною своїх зобов'язань.
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