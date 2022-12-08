Повторення долі фашистської Німеччини стане для них успіхом: експерт назвав два шляхи післявоєнної РФ

Після початку виплати репарацій Росія може вийти з-під санкцій, що дозволить їм готуватися до реваншу, вважає Андрій Коваленко.

Андрій Коваленко, Володимир Путін / скріншот YouTube, t.me/akovalenko1989

Поразка Росії Україні зі збереженням держави, як Німеччина після Першої світової, вже може бути для неї успіхом.

В інтерв'ю Главреду боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко зазначив, що після початку виплати репарацій вони можуть вийти з-під санкцій, що дозволить їм готуватися до реваншу.

"Наша карта миру Росії дуже невигідна, тому що тоді їм доведеться платити нам репарації. У Росії залишається сама Росія. Якщо згадати цитати Залужного, то значна кількість людей в Україні зацікавлена в тому, щоб Росії не було, щоб вона розвалилася. З огляду на це, поразка РФ зі збереженням держави, як Німеччина після Першої світової, вже може бути для них успіхом. Оскільки почавши процес виплати репарацій вони можуть вийти з-під санкцій, що дозволить їм готуватися до реваншу. Враховуючи ментальність росіян, якщо буде саме такий сценарій, то років через п'ять вони вирішать повернути те, що втратили", - вважає експерт.

За його словами, якщо росіяни будуть мислити інакше, вони можуть дійти до того, що Росія, як каже генерал Буданов, може розвалитися.

"І я був би дуже щасливий, якби в РФ допустили цю помилку, тому що це призвело б до ліквідації РФ як держави", - підсумував експерт.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов вважає, що війна не закінчиться зі звільненням Криму і Донбасу – Україні доведеться йти на Москву, щоб зламати хребет російському ведмедю.

До того президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення закликав жителів Росії вчити слово "репарація" і "контрибуція".

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова "репарації" і "контрибуції". Ви відшкодуєте все, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув - ми не забудемо", - сказав він.

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