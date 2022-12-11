Танки Marder, Leopard, зброя і боєприпаси: посол розкрив деталі перемовин з Німеччиною

Німеччині слід надати зброю, яка у неї є – в України немає часу, щоб чекати, сказав український дипломат, посол у Берліні Олексій Макєєв.

Україна веде з Німеччиною перемовини щодо постачання танків Marder і Leopard - Макєєв / Колаж Bundeswehr, Facebook О. Макеєва

ФРН дала обіцянку надати Україні більше озброєнь і боєприпасів. Київ в терміновому порядку потребує зенітних систем, самохідних гаубиць і боєприпасів. Йдуть перемовини щодо надання танків Marder і Leopard. У діалозі спостерігається позитивна динаміка. Про це заявив посол України в Німеччина Олексій Макєєв.

В інтерв'ю Welt am Sonntag він розповів про те, що Берлін запевнив Київ у наданні військової допомоги. Яке конкретно озброєння має поставити німецька держава, повідомлять в потрібний час.

"У прямих перемовинах нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів. Які саме - ми оголосимо разом у відповідний час", - зазначив дипломат.

За його словами, немає бажання чинити дипломатичний тиск на уряд ФРН, проте Берлін повинен надати зброю, яка у нього є. В України немає часу довго чекати.

Зокрема, Макєєв уточнив, що ЗСУ терміново потребують зенітних систем, самохідних гаубиць, "гепардів", і боєприпасів.

Крім того, йде діалог щодо постачання Україні танків Marder і Leopard.

"Крім того, ми ще ведемо перемовини про постачання танків Marder і Leopard. Однак рішення з цього приводу залишається за федеральним урядом", - зазначив посол.

Також Олексій Макєєв підкреслив, що Україна очікує від уряду Німеччини більш оперативного ухвалення рішень. У реалізації питання фіксується позитивна динаміка.

Німецькі танки Leopard 2 для України

Голова постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв у листопаді розповів про те, що Україна погодила з Німеччиною, Іспанією і США механізм постачань Києву танків Leopard 2. За словами Чернєва, вдалося усунути перешкоди, які заважали позитивному вирішенню питання.

Журналісти німецького видання FAZ опублікували статтю, в якій йшлося про те, що Вашингтон не проти передачі Україні танків Leopard 2. Але Берлін повинен самостійно виступити з цією ініціативою.

Керівник оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман підтвердила відомості, згідно з якими США схвалюють постачання Україні німецьких танків Leopard 2. Американці очікують на виконання Німеччиною своїх зобов'язань.

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