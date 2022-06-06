Позачергові вибори та зміна президента: у РФ назвали несподіваного наступника Путіна

Володимир Путін / Фото УНІАН

До кінця осені 2022 року в РФ рейтинг партії Єдина Росія просяде і з'явиться запит на нового лідера партії.

За планами російської верхівки, всі соціологічні опитування повинні будуть показати, що у росіян запит на керівника-жінку, повідомляє російський Telegram-канал Генерал СВР.

"В Єдиній Росії безумовно багато гідних жінок які можуть очолити партію влади, але найдостойнішою повинна виявитися дочка президента Росії Катерина Тихонова", – наголошується в повідомленні.

Позачергові вибори і наступник Путіна

При цьому не виключений варіант оголошення проведення позачергових президентських виборів, які повинні будуть відбутися 26 березня 2023 року. Чинний президент у них участь не візьме. Однак підтримуватиме кандидатуру Дмитра Патрушева, який зараз займає посаду міністра сільського господарства РФ.

"Володимир Путін залишиться головою Держради і реальним керівником країни стільки, скільки дозволить здоров'я, яке погіршується. Це звичайно плани, але всі співрозмовники президента відзначають його рішучість цього разу довести все до кінця", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що Дмитро Патрушев є сином секретаря Ради нацбезпеки РФ Миколи Патрушева.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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