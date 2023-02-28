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Помчали пожежники і швидкі: на аеродромі в російському Єйську сталася потужна "бавовна"

28 лютого 2023, 21:49
У місцевих пабліках повідомили про те, що жителі чули мінімум 2 прильоту по російському аеродрому.
вибухи в Єйську
На російському аеродромі в Єйську сталася бавовна / Telegram

У російському Єйську прогриміла потужна "бавовна". Місцеві повідомляють про приліт мінімум 2 ракет. В Мережі вже розлетілися фото, на яких видно дим і вогонь.

Також повідомляється, що після вибухів до аеродрому відразу поїхали машини швидкої допомоги і пожежники.

У місцевих Telegram-каналах відразу почали спихати все нібито на "навчання" і назвали інформацію про "прильоти" фейком.

відео дня

"Шановні жителі Єйського району, нагадую, що на території Єйського району проводяться військово-тактичні навчання, про які ми писали раніше. Дотримуйтесь спокою. Про все, що відбувається на території Єйського району я вам завжди повідомляю, тому прошу не вестися на провокації, які поширюються в мережі", - йдеться в повідомленні.

Відразу після появи цієї новини її прокоментував глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Як то кажуть: невдача спіткала радянського розвідника", - написав Кім.

Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО.

А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня та центральна частини літака, а також радари і антена.

У британській розвідці переконані, що втрата літака А-50 обмежить повітряні операції РФ. Роль А-50 полягає в створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії вибух
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