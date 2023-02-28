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"Кишка тонка": Мережа вибухнула невдоволенням через дивний виїзд Арестовича з України

28 лютого 2023, 00:26
Арестович заявив, що він поїхав в Італію нібито заради якоїсь "ділової зустрічі".
Арестович
Олексій Арестович поїхав з України у Рим / фото Олексія Арестовича

Олексій Арестович покинув Україну. Його помітили у Італії в Римі. До нього навіть підходили українці, які впізнали того, хто став "заспокійливим" у перші місяці війни, але згодом залишився без звання радника Офісу президента через свої помилки.

У Мережі одразу почали обговорювати несподіваний від'їзд Арестовича. Люди невдоволені і не можуть зрозуміти, як саме йому вдалося виїхати за межі країни.

Дехто шуткує і згадує відому фразу Арестовича про "2-3 тижні". А інші обурюються і акцентують увагу на тому, що йому місце на фронті, а не в Італії:

відео дня
  • "На підставі яких дозвільних документів його пускають прикордонники?";
  • "А чому не на передову, кишка тонка? Таким патріотам саме там місце і є можливість показати свою любов до Батьківщини";
  • "В Бахмуті, а не в Італії повинен бути. Хто йому дозволив перетнути кордон, на якій підставі?" - пишуть у коментарях.
Арестович
Олексій Арестович поїхав з України у Рим / скріншот
Арестович
Олексій Арестович поїхав з України у Рим / скріншот

Сам же Арестович в інтерв'ю виданню Afisha.it повідомив, що він прибув у Рим нібито заради ділової зустрічі.

За словами ексрадника ОП, у нього запланована зустріч з українськими бізнесменами та лобістами українських інтересів.

"На запрошення Ukraine Lobby and Business Club він зустрінеться з українськими підприємцями та лобістами українських інтересів в Італії. Очікується, що під час цього ділового заходу йтиметься про важливість публічної дипломатії", – йдеться у матеріалі.

Про які саме важливі питання йде мова, поки невідомо.

Скандальна заява про "збиту ракету" в Дніпрі: що передувало звільненню Арестовича

Нагадаємо, після удару окупантів РФ по житловому будинку в Дніпрі Арестович заявив про те, що російська ракета нібито була збита силами ППО України. Після цього в повітряних військах ЗСУ були змушені спростувати цю заяву. Там пояснили, що у ЗСУ поки немає можливості збивати ракети типу Х-22, якою окупанти підірвали житловий будинок у Дніпрі.

Незабаром Арестович приніс свої вибачення за дезінформацію, яку поширив у прямому ефірі. При цьому він посилався на дані неназваного знайомого, який нібито був у Дніпрі і ніби чув звуки роботи ППО.

Через деякий час Арестович відкликав свої вибачення і знову став наполягати на правильності своїх слів в ефірі У Марка Фейгіна. Згодом він знову вибачився перед жителями Дніпра за свою скандальну заяву. Арестович визнав, що зробив серйозну помилку.

Додамо, що слова Арестовича про "збиту ракету" в Дніпрі активно використовувалися пропагандою РФ для виправдання терактів проти мирних жителів. Зокрема, на заяву Арестовича посилався прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Інші новини:

війна в Україні Италия вторгнення Росії Олексій Арестович
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