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Шукають підтримки у мерців: у Бурятії шамани провели дивний обряд через програш на війні

28 лютого 2023, 05:00
Бурятські шамани заявили, що подібний обряд вони проводили в 1177 році.
Шамани з Бурятії
Шамани з Бурятії закликають мертвих допомогти окупантам / росЗМІ

Російське командування відправляє натовпи своїх солдатів "на забій", як "гарматне м'ясо". Шамани з Бурятії вирішили, що саме їх обряд допоможе окупантів домогтися "успіхів". Вони стверджують, що цей обряд нібито проводився лише 800 років тому (в 1177 році), коли їх предки зверталися до духів померлих. Про це повідомляють росЗМІ.

Цей обряд шамани проводили в "найтемніші часи". Мабуть, вже в Бурятії усвідомлюють, що такі часи почалися для Росії.

Що стосується цього обряду, то його проводили в Тугнуйській долині, знаходили спеціальні камені і молилися.

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"Потрібно було знайти спеціальні камені, хмиз і весь цей час молитися. Обряд йшов не кілька годин, а три дні — на ньому були присутні нащадки Чингісхана. Адже саме на цьому місці він здобув перемогу, перевернувши всю світову історію", - йдеться в повідомленні.

Шамани гордо заявили, що їм "вдалося встановити зв'язок з духами". Однак буде ще одна частина цього. Вони оселяться в 3 юртах і будуть закликати "вищі сили".

Тим часом ВСУ практично повністю розбили батальйон "Байкал", який був сформований з жителів Бурятії. Не так давно окупанти були перекинуті на війну, але їх батальйон вже опинився під загрозою розпуску.

Також ми повідомляли, що українські військові ліквідували на фронті "бойового бурята" – полковника Віталія Сукуєва, який командував 108-м десантно-штурмовим полком російської армії.

"Командир 108 десантно – штурмового полку полковник Віталій Сукуєв успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - з іронією повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц.

Інші новини:

війна в Україні Бурятия вторгнення Росії Шаман
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