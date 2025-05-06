Поляки анонсували нову блокаду кордону з Україною – у чому причина

Поляки хочуть відновити баланс на транспортному ринку.

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Протести поляків на кордоні / колаж: Главред, фото: ДПСУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

Польські перевізники хочуть влаштувати нову акцію протесту на кордоні

Це може відбутись на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин"

Точна дата початку протесту не повідомляється

Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокада може відбутись на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Про це повідомляє Комітет захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі в Facebook.

Зокрема, організатори пояснили своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.

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"Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", - йдеться в повідомленні.

Варто додати, що наразі точна дата початку протесту та його тривалість не повідомляються.

Організатори заявили, що "інформуватимуть про подальший перебіг подій у міру розвитку ситуації".

Блокада кордону з Україною - що відомо

Як повідомляв Главред, 6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували кордон з Україною. Через страйк польських перевізників 6 листопада, на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.

20 березня 2024 року протестувальники почали блокування руху автобусів на пункті пропуску "Медика-Шегині". Але 21 березня поляки припинили блокаду на цьому напрямку.

23 лютого 2024 року Україна запропонувала Польщі "План взаємопорозуміння" для деблокади кордону. Український уряд розробив п'ять кроків, які мали вирішити це питання.

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Що відомо про польсько-український кордон? Польсько-український кордон — кордон між Україною та Польщею, що існує формально з моменту набуття незалежності України від Радянського Союзу, тобто від 24 серпня 1991. До 1991 року нинішній польсько-український кордон був частиною польсько-радянського кордону й мав ідентичне розташування. Довжина кордону становить 535 км, повідомляє Вікіпедія.

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