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Півтора мільйона доз вакцини від COVID-19: ФРН безкоштовно передала Україні препарат AstraZeneca

24 жовтня 2021, 10:19

Найбільше вакцин отримав В'єтнам - 2 600 000 доз, найменше препаратів віддали Намібії.

Вакцина AstraZeneca
Німеччина передала країнам 7,6 мільйонів доз вакцини AstraZeneca / Reuters

Офіційний Берлін передав низці країн 7 600 000 доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Найбільше препаратів надали В'єтнаму - 2 600 000 доз. На другому місці Україна - 1 500 000 доз. По 1,2 мільйона дісталося Єгипту і Гані. Найменше вакцин надали Намібії - 200 тисяч доз. Також 350 тисяч доз повинні бути відправлені до Таїланду.

Як повідомляє DW, Німеччина передала низці держав, серед яких і Україна, 7,6 мільйонів доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Препарати передані на безоплатній основі.читайте такожФінішу пандемії COVID-19 може не бути: Ляшко зробив прогноз про повернення до "нормального життя"

Крім того, зазначено, що ще 10 мільйонів доз передані Берліном програмі COVAX, діяльність якої спрямована на забезпечення рівного доступу країн до вакцин від коронавірусу. З жовтня ФРН передасть COVAX вакцини компанії Johnson & Johnson.

Підкреслюється, що уряд ФРН схвалив передачу третім країнам 100 мільйонів доз вакцин різних фірм. Препарати повинні розподілятися в рамках міжнародної програми COVAX.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

Кабмін 22 вересня схвалив рішення, що передбачає запуск обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Україні. Щеплення повинні зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, і співробітники місцевих державних адміністрацій.

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У МОЗ 13 жовтня розповіли про те, що влада веде підготовку проекту змін, що передбачає розширення категорії осіб, які підлягають обов'язковому проходженню процедури вакцинації. Швидше за все, щеплення стане обов'язковим для працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади, співробітників центрів соціальних послуг та осіб, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше заявив, що в Україні прискорюється процедура вакцинації. За його словами, в регіонах повинні робити 1,5 мільйона щеплень на тиждень. В областях, що опинилися в червоній зоні, рівень вакцинації вже виріс в 2 рази.

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новини Німеччини новини України коронавірус новини вакцина AstraZeneca
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