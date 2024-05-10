'Будують бункери та зміцнюють кордон': Польща готується до війни з Росією та Білоруссю

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща планує зміцнити свої кордони з РФ та Білоруссю та провести комплексну підготовку державних механізмів та населення до ймовірної війни з Росією.
На питання, чи настав час будувати у Польщі бункери та фортифікаційні споруди на кордоні з Росією та Білоруссю, міністр відповів, що уряд готує такий план та "де факто" вже зміцнює свій кордон й проводить комплексні заходи, заявив Косіняк-Камиш в інтерв'ю Radio ZET.
Косіняк-Камиш розповів, що вже певний час в нього є "евакуаційний рюкзак" і поки що немає підстав його розбирати.
"Коли я збирався в Україну, це була перша поїздка після початку війни, я підготував рюкзак, з яким поїхав туди, і він досі запакований", - сказав міністр, додавши, що не збирається нікого залякувати.
Він також наголосив, що з нового навчального року в усіх школах країни буде введено курс "Навчання з армією".
"Ця програма вже є, і наступного року всі школи будуть готувати дітей до надзвичайних ситуацій: куди йти, де сигналізація, куди телефонувати, як поводитися", – розповів міністр оборони.
Його також запитали, чому у Польщі терміново не будуються заводи з виробництва артилерійських боєприпасів.
Косіняк-Камиш відповів, що уряд працює над цим питанням, а також планує виділити на оборонні потреби 100 млрд євро, які зокрема підуть на будівництво загальної системи ППО.
Збройні сили Республіки Польща
Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави.
Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони.
Головнокомандувач - президент Анджей Дуда.
Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.
Нагадаємо, що Польща може закрити небо над заходом України. Речник командування Повітряних сил З СУ Ілля Євлаш повідомив, що Польща має системи протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, тож технічно могла б закрити небо над західними регіонами України.
Президент Польщі Анджей Дуда видав серйозну заяву про ядерну зброю НАТО в Польщі. Він також звернув увагу, що Росія посилює мілітаризацію району Кенігсберга. Останнім часом вона переміщує свою ядерну зброю до Білорусі.
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