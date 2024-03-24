Повітряні атаки Росії на Україну: куди ворог б'є і які цілі переслідує

Протягом тижня Росія тричі завдавала Україні ракетних ударів.

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Росія відновила удари по українській критичній інфраструктурі / Колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ

Останнім часом російські окупанти відновили удари по енергетиці України. Зокрема, як нарахував експерт Геннадій Рябцев, станом на 22 березня фахівцями було зафіксовано 59 влучань, зокрема, в в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях.

На перший погляд, це суперечить найпопулярнішим прогнозам - багато аналітиків побоювалися цих атак в осінньо-зимовий період, коли критична інфраструктура через низькі температури була особливо вразливою. Але чи позбавлені нові удари росіян логіки? Читайте на Главреді.

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Де був вибух сьогодні - куди цілилися окупанти в ніч на 24 березня

Сьогодні вранці під ударом опинилися Київська та Львівська області, нічні влучання БПЛА зафіксовано і в Дніпропетровській області.

Зі зведень місцевої влади випливає, що в березні 2024 року окупанти зосередили зусилля на ударах по енергооб'єктах, а також по об'єктах Нафтогазу.

За повідомленням Укренерго, ситуація зі світлом може погіршитися в Хмельницькій та Одеській областях. У Харкові все стабільно погано: місто ще не може відійти від попередньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру.

Повітряні сили пишуть про знищення 43 ворожих цілей. Загалом Росія випустила по Україні 29 крилатих ракет і 28 "Шахедів".

Основні характеристики "Шахедів" / Інфографіка: Главред

"Перший "енергетичний" удар у 2024 році"

Може з'явиться "слабкість" пов'язати поновлення ударів РФ по українській енергетиці з ударами ЗСУ по НПЗ Росії, але профільні аналітики схиляються до іншого пояснення. Те, що ворог навмисне цілиться саме по енергетичних об'єктах України, підтверджує військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Експерт, аналізуючи задіяні під час атак противником засоби ураження, робить висновки, що Україна все ще вразлива не тільки до ракетних ударів росіян, а й до ударів "Шахедів". На думку Коваленка, щонайменше 8 БПЛА ворога виконали завдання з відволікання наших ППО від ракет, які слідували потім.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Інший експерт - докторант ядерної програми Університету Осло Фабіан Гофман -у подкасті European Resilience Initiative Center видав кілька причин, чому РФ навесні повернулася до "енергетичного терору".

"Росіяни трохи змінили свою тактику. Вони все частіше намагаються (цілитися) не тільки по енергетичній інфраструктурі, а й по промислових об'єктах. Тобто, не тільки тероризують цивільне населення, а й працюють над систематичним зниженням можливостей України озброїти ЗСУ", - сказав Хоффманн.

Аналізуючи останні статистичні дані щодо збитих ракет і дронів, експерт не зовсім погодився, що українська ППО почала виснажуватися. Незважаючи на "багатовекторність" атак і їхню складність, причина "успішності" ударів РФ криється в іншому.

"Мені здається, що росіянам вдалося трохи адаптуватися, наприклад, відкоригувати маршрути прольотів тощо", - висловився він.

Водночас, зауважив Гофман, якщо вже й говорити про певне виснаження ППО, то воно може бути пов'язане з тим, що деякі пускові установки були або пошкоджені, або знищені. На ситуацію негативно вплинув і доведений до відома ворога дефіцит боєприпасів в української протиповітряної оборони.

"Це означає, що оператори протиракетної оборони повинні будуть визначати пріоритети, які типи цілей слід уражати негайно... оскільки вони не можуть це зробити в одну хвилину", - пояснив він.

Експерти погоджуються в головному - Росія використовує перевагу у кількості ракет і дронів на тлі критичної нестачі засобів захисту неба в ЗСУ і призупиненої допомоги від США.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Як захистити міста-мільйонники

Наразі надійний купол створено лише навколо Києва - із західних і переобладнаних під натівські БК радянських засобів ППО. Про інші міста, які так само само потерпають від регулярного повітряного терору росіян, поки що не йдеться.

За словами Коваленка, Україна могла б протиставити російсько-іранським дронам гарматні ЗСУ Gepard, ЗСУ-23-4 "Шилка", 2К22 ЗРПК "Тунгуска", зенітно-ракетні Сготаlе, Alvis Stormer, Стріла-10, "Оса", L3Harris VAMPIRE та низку інших.

Також стандартом уже стали комплекси РЕБ і мобільні групи перехоплення. А допомогти вирішити проблему з важкопрохідністю останніх могли б легкі турбогвинтові штурмовики або легкі ударні вертольоти.

ЗРК "Бук", NASAMS, IRIS-T можуть перехоплювати "Калібри". Проблему з нестачею БК до "Бука" могла б вирішити модернізація комплексу під пуск ракет Sea Sparrow. Найскладнішими для знищення засобами ППО залишаються ракети окупантів номенклатури Х-101/555/55.

Чи чекати нових ударів РФ по Україні найближчим часом

Вочевидь "вісь зла" з Росією та Іраном виготовляє більше зброї, зауважує Гофман, зокрема ракет і дронів, ніж колективний Захід, що необхідно негайно змінювати.

На цьому загальному "невеселому" тлі Сполучені Штати залишаються єдиним постачальником необхідних Україні систем Patriot. А оскільки США фактично припинили Україні постачати боєприпаси до цих ЗРК, зростає ймовірність зниження ефективності протиповітряної оборони перед новими атаками росіян. Що, на думку експертів, РФ враховує і використовує.

Експерт Геннадій Рябцев же в інтерв'ю Главреду висловив упевненість, що ці атаки продовжуватимуться, але будуть не такими масованими, бо зараз росіяни випустили все, що могли.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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