Переважна більшість біженців, що повертаються, вірять у перемогу України

В Україну повертаються біженці / Фото Reuters

Серед громадян України, які на початку російської агресії виїхали з України у зв'язку з військовими діями і зараз повертаються в країну, переважають жінки.

Про це свідчать результати опитування громадян України віком від 18 років, проведеного Центром Разумкова.

Українці виїжджали сім'ями

"Серед громадян України, які на початку російської агресії виїхали з України у зв'язку з військовими діями і зараз повертаються в країну, переважають жінки (87%, так само як жінки становили більшу частину тих, хто виїжджав з країни на початку війни). Якщо серед тих, хто на початку війни виїжджав з країни, найбільшу групу респондентів склали люди у віці від 30 до 39 років (37%), то серед тих, хто повертається, частка представників цієї вікової групи становить 25%. Це може бути пов'язано з тим, що серед тих, хто повертається, менше в порівнянні з тими, хто їхав, людей, які їдуть з дітьми (відповідно 45% і 63%), а саме представники вікової групи 30-39 років найчастіше мають неповнолітніх дітей. І, відповідно, серед в'їжджаючих в порівнянні з тими, хто виїжджав, більше тих, хто їде сам (відповідно 31% і 13%). Що свідчить про те, що ті громадяни України, які мають неповнолітніх дітей, поки що рідше повертаються в Україну (або, як говорили інтерв'юерам деякі з них, залишають дітей на інших родичів, а повертаються в країну самі)", - йдеться в опитуванні.

Ще 6% респондентів відповіли, що повертаються разом з онуками, 14% — з чоловіком або дружиною, 12% — з батьками (своїми або чоловіка/дружини), 10,5% — з іншими родичами, 5% — з друзями, знайомими.

Освіта та спеціальності

Як і серед тих, хто виїжджав, переважна більшість тих, хто повертається (66%), складають люди з вищою або незакінченою вищою освітою, 24% — із середньою спеціальною освітою, і тільки 10,5% — із загальною або неповною середньою освітою.

Як і серед тих, хто виїжджав, найбільш представленими серед опитаних соціальними групами є кваліфіковані робітники (23%) і висококваліфіковані фахівці (22%), але менше представлені підприємці (8%, тоді як серед тих, хто виїжджав, вони становили 20%).

Куди повертаються люди

Також наголошується, що серед тих, хто виїжджав, більше половини становили жителі Сходу і півдня країни (51,5%) і центральних областей (45%, у тому числі 31% — жителі Києва та Київської області), і лише 4% — жителі західних областей. Серед тих, хто повертається, переважну більшість (69%) складають жителі центральних областей — переважно це жителі Києва (35%) та Київської області (17%). 12% тих, що повертаються - жителі Східного регіону, 9% - Південного регіону, 10,5% — Західного регіону.

73% опитаних відповіли, що після повернення в Україну планують оселитися в тій же області, де проживали до війни, 26% — що планують оселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

Ті, хто планує оселитися в іншій області, а не тій, в якій проживали до війни, частіше називають області Західного регіону (15% всіх опитаних), або Київ або Київську область (7%).

Мовні уподобання

Як і серед тих, хто їхав, серед тих, що повертаються більшість (53%) відповіли, що вдома говорять переважно російською мовою, 43% — українською, 1% — іншою мовою. Але так само більшість (72%) опитаних вважають рідною українську мову, 16% — російську, 1% — іншу мову.

Зайнятість респондентів

79% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, 49% впевнені, що після повернення будуть працювати там же, де і працювали раніше, ще 28% сподіваються на це, 7% сподіваються знайти іншу роботу, а 16% ще не знають, де будуть працювати, і чи вдасться їм знайти роботу.

Українці вірять у перемогу

"94% опитаних вірять в те, що Україна переможе в цій війні, і жоден з опитаних не дав негативної відповіді (6% — вагаються з відповіддю). Щодо оцінки дій державного керівництва України та міжнародної допомоги, дії держуправління України під час російської агресії 80% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% — негативно (18% не змогли оцінити). 47% опитаних вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні, 36% — вважають, що допомога і підтримка України з боку інших країн повинна бути більше. Тоді як у другій половині березня серед тих, хто виїжджав з України, вважали її достатньою 35%, вважали недостатньою — 43%", - йдеться в опитуванні.

Додамо, що опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова в Закарпатській області. З 11 квітня по 6 травня 2022 року було опитано 105 респондентів.

Деякі результати наведені в порівнянні з даними опитування громадян України, які виїжджали з країни у зв'язку з військовими діями (опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова на пунктах пропуску через державний кордон України в Закарпатській області з 15 березня по 1 квітня 2022 року, був опитаний 101 респондент).

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 27 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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