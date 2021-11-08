Ситуація загострюється: на кордон з Білоруссю стягують бронетехніку

На білорусько-польському кордоні на переході Брузгі-Кузня зібралися сотні мігрантів з країн Близького Сходу, яких привезла влада Білорусі.

Мігранти почали розрізати колючий дріт, а польська влада вже стягнула до кордону тисячі солдатів, які готові застосувати силу в разі наказу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Кузні закрили дитячий садок. Батьки з місцевої початкової школи також забирають дітей з 1-3 класів.

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Уздовж кордону, від села Товче, рухається колона бронетехніки, ймовірно, колісних БТР "Росомак".

У свою чергу білоруські силовики стежать за штурмом кордону і контролюють його.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду за участю прем'єр-міністра і керівників силових органів щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

Тим часом повідомляється, що мігрантів стає все більше. Вони збираються в групи і переміщаються не тільки навколо перехрестя в Кузні, а й навколо об'єкта в Половцях. Серед них в основному юнаки, але є також жінки і діти.

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Що відбувається на кордоні з Польщею

У понеділок вранці, 8 листопада, біля прикордонного пункту пропуску Брузгі-Кузня на кордоні Білорусі з Польщею була помічена велика колона нелегальних мігрантів з сумками і маленькими дітьми. Імовірно, вони є біженцями з Іраку та Сирії.

На тих відео, які були опубліковані в мережі, можна було побачити, як сотні людей йдуть по узбіччю шосе, а поруч з ними збройні силовики в камуфляжі. Польські прикордонники повідомили РИА Новости, що до кордону з території Білорусі прямували кілька тисяч мігрантів.

Після цього польські прикордонники з собаками вишикувалися вздовж дороги біля прикордонного пункту. Біженці повернули з дороги в ліс. Вони пішли двома колонами: одна до КПП, інша – лісами вирушила до Польщі.

У Польщі побоюються спроби масового в'їзду нелегальних мігрантів на територію своєї країни.

Глава МЗС польської держави Мацей Васик у Twitter сказати, що з польського боку кордону чергують силовики-прикордонники, військові та поліцейські. Охороняють кордон країни 16 тисяч прикордонників, 1 300 осіб з агентства ЄС з безпеки зовнішніх кордонів, а також 10 тисяч військових і поліція.

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