Президент Польщі терміново подзвонив Зеленському через дії Лукашенка

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорили загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні.

"Президент Анджей Дуда щойно розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським. Президент проводить низку переговорів з лідерами країн, що межують з Білоруссю та іншими країнами нашого регіону. Серйозних розбіжностей у думках немає. Всі бачать, що робить Лукашенко", – написав у Твіттері міністр канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

Крім того, в Офісі президента України повідомили, що Зеленський і Дуда обговорили Північний потік-2.

"Співрозмовники одностайно оцінили Північний потік-2 перш за все як загрозу безпеці і підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проекту", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається на кордоні з Польщею

Як повідомлялося, в понеділок до білорусько-польського кордону підійшла велика група мігрантів чисельністю близько тисячі осіб, які спробували штурмувати загородження, щоб потрапити на територію Польщі. В результаті частково було знищено загородження, польські силовики застосовували проти мігрантів сльозогінний газ.

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У Варшаві провели засідання урядового кризового штабу і зустріч в Бюро національної безпеки під керівництвом президента Дуди.

Війська трьох бригад територіальної оборони Польщі переведені в підвищену готовність до дій.

Лідери опозиційних партій закликають владу скликати з цього приводу Раду нацбезпеки країни, ініціювати позачергове засідання Європейської ради і звернутися до НАТО для проведення консультацій відповідно до 4 статті Вашингтонського договору.

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні триває з серпня. Польща звинувачує Білорусь у спеціально створеному міграційному тиску в рамках ворожих гібридних дій проти Польщі та ЄС.

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