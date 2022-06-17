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Україна офіційно впровадила візовий режим з Росією

17 червня 2022, 15:53

Україна припиняє безвізовий режим з Росією у зв'язку з колосальним рівнем загрози національній безпеці нашої держави, сказав Володимир Зеленський.

візовий режим
Візовий режим з Україною для громадян Росії набуде чинності за два тижні - Зеленський / Колаж УНІАН, Офіс президента

Офіційний Київ з 1 липня 2022 року запроваджує візовий режим для громадян Росії. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України в п'ятницю, 17 червня. Українська держава розриває угоду з Москвою про безвізові поїздки громадян у зв'язку з безпрецедентними загрозами своїй національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності.

Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі глава держави повідомив про те, що через надзвичайний рівень загрози Україні влада змушена переглянути режим в'їзду російських громадян на українську територію.читайте такожПрезидент Зеленський ввів тимчасовий безвіз для іноземців, які бажають вступити в легіон оборони

У зв'язку з цим гарант запропонував Кабінету міністрів розглянути можливість опрацювати питання впровадження візового режиму для російських громадян. Уряд має ухвалити відповідне рішення вже сьогодні, 17 червня.

"Сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".", - сказав Зеленський.

Також він додав, що візовий режим для громадян Росії набуде чинності з 1 липня 2022 року.

"Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ", - підкреслив Володимир Зеленський.

Україна розриває зв'язки з Росією

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виконав доручення президента, спрямоване на запровадження візового режиму з Росією.

"Остаточно розриваємо зв'язки з Росією. Для протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення Президента України ухвалив рішення щодо припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", - сказав Денис Шмигаль.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін вранці, 24 лютого, оголосив про початок війни Росії проти України. Військові дії він назвав, мовляв, "спеціальною операцією". Російські війська вторглися на територію української держави зі своєї країни, окупованого Криму та Білорусі.

Почалися ракетні та авіаційні бомбардування України. Війна триває. Сили оборони України відбивають атаки окупаційної армії Росії.

На сайті президента України в травні петиція з проханням до української влади про скасування безвізового режиму для громадян Росії набрала понад 25 тисяч підписів. Президент Володимир Зеленський схвалив петицію і передав питання на розгляд Кабміну.

У червні Зеленський позитивно оцінив ідею безвізового режиму з Росією і заявив, що він володіє достатнім спектром можливостей для запуску такого рішення.

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