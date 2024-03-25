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Полковник-експерт пояснив, чи чекати від Путіна нової мобілізації після виборів

Дмитро Відоменко
25 березня 2024, 11:08
На думку Владислава Селезньова, подальші перспективи розвитку подій на полі бою залежать від можливостей і ресурсів ЗСУ.
Армія РФ, Селезньов
Потрібно стежити, чи не запустить диктатор Путін мобілізаційну машину в РФ - Владислав Селезньов / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

У найближчі кілька днів потрібно уважно спостерігати за рішеннями російського диктатора Путіна і його оточення - чи не запустить він у країні-агресорі мобілізаційну машину. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт.

"Однак тут є дуже важливий момент. Російська ЦВК намалювала Володимиру Путіну 87% підтримки виборців - це серйозний мандат на ухвалення непопулярних і болючих для суспільства рішень. І мандат поширюється, зокрема, і на проведення в Росії часткової або повної мобілізації. У найближчі кілька днів потрібно уважно спостерігати за рішеннями Путіна і його оточення. І якщо закрутиться мобілізаційна машина, йтиметься про мобілізацію навіть не десятка, а сотень тисяч російських громадян. У такій ситуації за кілька місяців на нас чекатиме досить серйозне пожвавлення обстановки на полі бою. Президент Володимир Зеленський уже попереджав, що наша армія готується відбивати масштабні російські атаки наприкінці травня-початку червня", - сказав він.

На думку Селезньова, подальші перспективи розвитку подій на полі бою залежать від можливостей і ресурсів ЗСУ.

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"Сьогодні Росія в рамках так званої СВО тримає на території України угруповання, яке налічує близько 460 тисяч військовослужбовців. На момент повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року росіяни задіяли угруповання в 200 тисяч навчених, підготовлених і споряджених військ. І тоді вони не впоралися з поставленими завданнями. Нині їх уже 460 тисяч - величезна цифра, але територіальні надбання ворога протягом нинішнього року вельми мізерні. Подальші перспективи розвитку подій на полі бою залежать від ресурсних можливостей української армії. Ми бачимо, наскільки хитка для нас ситуація на Авдіївському напрямку. Наші воїни стикаються з серйозними викликами, оскільки відсутні укріплені лінії оборонних інженерних фортифікаційних інженерних фортифікаційних споруд. Нехай і повільно, але ми змушені відсуватися на захід від тих рубежів і позицій, які тримали ще буквально вчора. І це важливий показник ситуації", - сказав він.

У влади ЗСУ, каже Селезньов, немає вибору іншого, окрім як продовжувати домагатися від країн Заходу нових постачань зброї та боєприпасів.

"Українська оборонна промисловість не здатна повністю забезпечити потреби наших військ, нам необхідно вести комунікацію із західними партнерами. Європейцям є за що дорікати США в плані військово-технічної підтримки України. У цьому питанні спостерігаються дивні гойдалки і перепасовки між Білим домом і Конгресом, і відчуття від того, що відбувається, вельми неприємне. Весь світ чітко розуміє, що зараз українська армія забезпечує безпеку всього європейського континенту. Відсутність озброєнь і боєприпасів стає серйозним викликом, оскільки незрозуміло, як протистояти путінській агресії в умовах дефіциту", - підсумував він.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником Кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі та переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі у 2014 році був призначений керівником прес-центру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період із листопада 2014 до 2017 року - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився зі ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Новий наступ РФ

Нагадаємо, 22 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив про створення Росією нового угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч солдатів. Він не виключає можливості, що влітку окупанти спробують провести новий наступ.

Також протягом понад тижня на території Росії триває спецоперація російських добровольців. Повстанці заявили на пресконференції Ukrinform, що їхні дії завадили новому наступу Кремля на Харківщині, сприяючи стабілізації фронту в Україні.

Як повідомляв Главред, голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід зазначив, що надання додаткової допомоги Україні не забезпечить кардинального прориву на фронті, але допоможе повільно відтісняти російських окупантів цього року. Він також припускає, що ця підтримка допоможе ЗСУ перейти в наступ у 2025 році.

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Владислав Селезньов війна Росії та України
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