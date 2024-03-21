РДК зірвали наступ РФ в Україні: подробиці операції

Російські добровольці допомогли ЗСУ не допустити наступу окупантів.

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РДК зірвали наступ РФ в Україні / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, скріншот

Понад тиждень на території РФ триває спецоперація російських добровольців. Повстанці розповіли, для чого почали рейд і чим завадили Путіну. Про це вони заявили на пресконференції Ukrinform.

Прорив РДК на кордоні відбувся 12 березня, відтоді на території Росії відбуваються бойові дії.

За словами представника підрозділу Легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, своїми діями повстанці надали допомогу Силам оборони в стабілізації фронту в Україні. Зокрема, вони зірвали новий наступ Москви, який вона готувала на Харківщині.

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Військовий також додав, що план Путіна передбачав демонстрацію електорату ще однієї після Авдіївки перемоги перед виборами. Новою метою окупантів мав стати Куп'янськ.

Однак спецоперація добровольців змусила російських загарбників відмовитися від планів на деякий час. Уся річ у тім, що для посилення кордону ворогу довелося перекинути сили з-під Куп'янська до Курської та Бєлгородської областей.

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, сформований вихідцями з Росії, які мешкають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. Нині проводять бойові дії як на Авдіївському напрямку, Запоріжжі, Лиманському напрямку, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Діяльність РДК

Як повідомляв Главред, 12 березня бійці РДК (російський добровольчий корпус), Легіону "Свобода Росії" і Сибірського батальйону почали бойові дії на території Росії. Повідомляється, що під контроль російських добровольців перейшов населений пункт Лозова Рудка Бєлгородської області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політичний координатор військової організації росіян "Легіон "Свобода Росії" Ілля Пономарьов.

Також, начальник штабу російського добровольчого корпусу (РДК) розкрив деталі спільної операції російських добровольців на території Бєлгородської області РФ. Олександр "Фортуна" в інтерв'ю російському телеграм-каналу повідомив, що його підрозділ зумів просунутися "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території і навіть взяти полонених.

До того ж, глава штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" розповів про просування повстанців у прикордонних областях РФ. Російські добровольці просуваються вздовж лінії зіткнення в Бєлгородській і Курській областях, задіявши весь потенціал і резерви, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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