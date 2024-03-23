Росіяни не припиняють штурм, тиснуть на плацдарм ЗСУ в районі Кринок

Спрямовуючи дрони з півдня, ворог намагається максимально використовувати тимчасово окуповані території для того, щоб не можна було їх знищити.

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Ситуація на Херсонщині погіршується / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, скріншот: deepstatemap

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресорка Росія продовжує здійснювати терор не тільки регулярними артилерійськими обстрілами безпосередньо вздовж лінії зіткнення, а й використовуючи дрони різного типу: від FPV, якими атакує прифронтові території, так і баражуючі снаряди.

"Дронова атака, яка розпочалася в нашій операційній зоні ще за кілька хвилин до півночі не завершена.Триває бойова робота, дрони баражують по різних регіонах і вже відпрацьовано більшість по них, але підсумки підіб‘ємо, коли завершимо бойову роботу", - розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Також іде полювання з підрозділами ППО: працювали у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Спрямовуючи дрони з півдня, ворог намагається максимально використовувати тимчасово окуповані території для того, щоб шляхом прямування дрони не було знищено.

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"Але там, де вони потрапляють в зону нашого ураження, ведеться результативна бойова робота", - зазначила речниця.

Штурмові дії ворог не припиняє, продовжує тиснути і на плацдарм в районі Кринок, де проведено два штурми, і продовжує штурмувати позиції на Запорізькому напрямку. До 10 штурмів будо відбито підрозділами півдня.

"В нашій зоні відповідальності там, де облаштовано плацдарм, позиції залишаються за нами. Ми продовжуємо відбивати штурми і якщо позаминулої доби ворог жодного разу не спромігся зібрати сили на цьому напрямку, то цієї бойової доби вони двічі штурмували наші позиції, нам вдалося їх відбити і продовжуємо закріплення на цій ділянці", - додала Наталя Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що РФ вдарила авіацією по центру Херсона, є поранені. всі багатоповерхові та приватні будинки, розташовані на цій вулиці, зруйновані та серйозно пошкоджені. Вибуховою хвилею у багатьох будинках вибило вікна.

Росіяни обстріляли Донеччину та Херсон. Окупанти здійснили артилерійський обстріл та удар БПЛА на Донеччині, у Херсоні вдарили авіабомбою по будинку. На Донеччині росіяни поранили чотирьох людей, у Херсоні постраждав 7-річний хлопчик.

Окупанти стягують війська та техніку на фронті. У ЗСУ розкрили критичну ситуацію на фронті та заявили, що українські Сили оборони проводять відповідні наступальні дії, відновлюють позиції, захоплюють позиції ворога. Наразі окупанти не мають такого успіху, як при наступі на Авдіївку.

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