УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Політтехнолог пояснив, яку долю своїй еліті приготував диктатор Путін

Дмитро Відоменко
8 лютого 2024, 09:50
Марат Гельман вважає, що незабаром диктатор Володимир Путін планує влаштувати "перетрушування" російський еліт - відразу після виборів.
Путин, Гельман
Як каже Марат Гельман, диктатор Путін хоче, щоб еліта залишалася роз'єднаною / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Розкол у російських елітах може статися хіба що через атмосферу недовіри, що панує в ній, після ситуації з бунтом і подальшою загибеллю ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Дійсно, без підтримки частини номенклатури всі акції протесту будуть швидко погашені. Ми вже бачили, як це відбувалося в Білорусі та інших країнах. Що стосується розколу номенклатури, він може статися, але не через прагнення до чогось хорошого, а через атмосферу недовіри, що панує в ній, після ситуації з Пригожиним. Там усіх перевіряють. В один момент якась частина номенклатури може вирішити, що її завтра знесуть, і, намагаючись утримати свої позиції, вона може піти проти інших веж. Можливо, навіть не проти Путіна, але апелюючи до нього. У розпачі вони перейдуть за рамки допустимих меж через побоювання того, що їх завтра приберуть. Так само, як і Пригожина. Адже Пригожин теж пішов на цей крок тільки після того, як перша ракета прилетіла в табір ПВК "Вагнера" з боку військ Міноборони", - сказав він.

Гельман вважає, що незабаром диктатор Володимир Путін планує влаштувати "перетрушування" російських еліт - відразу після виборів.

відео дня

"Крім того, Путін напевно вже зараз планує провести заміну кадрів після виборів. У нього так заведено: поміняти прем'єра, поставити інших людей на певні посади або провести декоративні зміни. Наприклад, з точки зору Путіна, прем'єр-міністр Мішустін занадто популярний. Якщо з Путіним щось трапиться, автоматично виконувачем обов'язків президента стане прем'єр Мішустін. А Путіну потрібно, щоб влада залишалася у "кооперативу Озеро" або Радбезу. Зберегти таку конфігурацію можна тільки за слабкого прем'єра. І тому Путіну потрібно поміняти прем'єра, оскільки Мішустін дійсно здатний стати наступником Путіна, якщо з ним щось трапиться. Причому Мішустін здатний не просто отримати владу, а й утримати її", - сказав він.

Як каже Гельман, диктатор Путін хоче, щоб еліта залишалася роз'єднаною.

"Думаю, що Мішустін, можливо, стане першим віцепрем'єром. Путін не хоче втрачати віддану людину, яка, як для Путіна, ефективно виконує свої обов'язки. Складно сказати, які ще можуть бути зміни, але всі ці ротації Кабміну призведуть до погіршення ситуації з недовірою і перевірками. На кожного кандидата є свої папочки. Культивування недовіри один до одного - прямий шлях до того, що частина номенклатури, побоюючись того, що її ось-ось зжеруть і знищать, може запустити певні процеси", - сказав він.

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор пермського музею сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один із творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Розпад Росії

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Захід має готуватися до фрагментації Росії, яка, за його словами, розгортається вже зараз. Події в Башкортостані вважаються лише початком цього процесу, а події в Ічкерії, Дагестані й Татарстані свідчать про наявність цікавих процесів у цих регіонах.

Крім цього, у 2024 році можливі внутрішні зміни в Росії, включно з можливістю палацового перевороту. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, вважає, що хитка ситуація в Кремлі, боротьба за владу і зачистка найближчих оточуючих Путіна можуть призвести до виведення російських військ з України.

Також військовий експерт Роман Світан вважає, що в Росії можливі бунти тільки в разі, якщо закінчаться гроші. Він також стверджує, що навіть за можливих палацових переворотів росіяни знайдуть альтернативного лідера, схожого на Путіна, а російське населення може і не помітити змін.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Марат Гельман Володимир Путін Михайло Мішустін розпад Росії
Реклама

Головне за день

Новий масштабний ракетний удар по Україні: Ігнат розповів, коли чекати обстрілу

Новий масштабний ракетний удар по Україні: Ігнат розповів, коли чекати обстрілу

12:35 Україна
Сніг і заморозки не виключені: якою буде погода в Україні навесні

Сніг і заморозки не виключені: якою буде погода в Україні навесні

12:18 Синоптик
Нові правила мобілізації: все, що відомо про законопроєкт 10449

Нові правила мобілізації: все, що відомо про законопроєкт 10449

12:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

13:04

Екіпаж не вижив: в ЗСУ підтвердили знищення російського "Алігатора"

12:54

За що у пенсіонерів можуть відібрати українську пенсію: юристи назвали причини

12:50

Солістка А-студіо вагітна втретє

12:35

Новий масштабний ракетний удар по Україні: Ігнат розповів, коли чекати обстрілу

12:19

Чи можна носити срібло і золото разом: як таке поєднання впливає на людину

Після 17 березня на Росію чекають нові сталінські часи, розпочнуться масові репресії – ГельманПісля 17 березня на Росію чекають нові сталінські часи, розпочнуться масові репресії – Гельман
12:18

Сніг і заморозки не виключені: якою буде погода в Україні навесні

12:00

Нові правила мобілізації: все, що відомо про законопроєкт 10449Ексклюзив

11:58

"Знищили важливий об'єкт окупантів": генерал розкрив шалені втрати РФ на фронті

11:54

Олена Кравець розповіла, чи повернеться взагалі у "Вечірній квартал"Відео

Реклама
11:53

Росіяни намагаються блокувати стратегічне місто: в ЗСУ зробили важливу заяву

11:50

У Нікополі розстріляли авто заступника мера: він загинувФото

11:39

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Кроликам - розгубленість, Тиграм - виклик

11:38

Три тривожні причини: чому сниться один і той самий сон

11:20

Чому не можна полоскати горло содою: відповідь неприємно здивує

11:20

У Києві на Оболоні терміново розгорнули нові блокпости: що відомо

11:06

Бійці ССО провели надскладну операцію "Говерла" і захопили важливу висотуВідео

11:00

Арахамія розповів, що Рада доопрацьовуватиме в законі про мобілізацію

10:55

Коли сіяти цвітну капусту на розсаду: урожаю позаздрять сусіди

10:53

Прийняли ряд важливих рішень: Сирський розповів про ситуацію під Бахмутом

10:37

У Зеленського відреагували на жорстокі обстріли РФ та пояснили їх цілі

Реклама
10:31

Ексдружина Остапчука приголомшила фанатів і повідала про те, чим заробляла у 18 років

10:11

Слава Камінська публічно обізвала свого коханого

10:09

Тест за картинкою: у чому прихована сила вашого розуму

09:58

Окупанти стягують війська Росгвардії до кордонів Харківщини: в ISW розкрили план РФ

09:50

Політтехнолог пояснив, яку долю своїй еліті приготував диктатор Путін

09:40

Україна скоро може зіткнутися із "серйозною проблемою": Шольц попередив Захід

09:33

Принц Вільям уперше прокоментував діагноз короля Чарльза

09:17

Тепер і Бен Аффлек: Брітні Спірс здивувала черговим одкровенням

09:15

Тільки 1% людей знайдуть помилку за 11 секунд: надзвичайно складна загадка

09:07

У сім'ї у зірки серіалу "Люся інтерн" сталося велике горе

09:01

Відчує і Європа: через війну Україні загрожує грізна стихія - кліматолог

08:35

Данілов пояснив "важливу і принципову річ" у законі про мобілізацію

08:10

Навіщо США робити з Індії собі ще одного конкурента?Погляд

08:07

РФ хоче скористатися моментом: у Байдена сказали, чим загрожує затримка з допомогою ЗСУ

07:25

РФ атакувала три регіони України дронами: були "прильоти" у цивільну інфраструктуруФото

07:05

Що означає фразеологізм "прикритися фіговим листком": мало хто знає правильну відповідьВідео

07:02

Уже без кордону: Сенат розгляне допомогу Україні без міграційної реформи

06:10

Як Захід бореться зі зломПогляд

05:55

Головоломка для тих, у кого дивовижний зір: треба за 6 секунд знайти олівець

05:24

Меблі будуть в безпеці, а кіт - щасливий: як правильно стригти кігті пухнастику

Реклама
04:00

"Серце билося - але не загнало": вдова Білоножка розповіла про смерть художника

03:43

Чому жіноча білизна має маленькі банти спереду: відповідь здивує всіх

03:11

Тяжкохвора Тишкевич у романтичному настрої показала рідкісні фото з весілля

02:41

Головоломка на швидкість: потрібно знайти число 2422 всього за чотири секунди

02:05

Як вичавити сік із яблук без соковижималки та іншої техніки

01:35

"Україна поки що не може вийти на кордони 1991 року": політолог сказав, коли це зміниться

07 лютого, середа
23:55

"Все вмить завалиться": Гельман назвав джерело поразки Путіна та причину війни з НАТО

23:22

Чому не можна казати "ви праві": мовознавець приголомшив відповіддюВідео

23:21

Євробачення-2024: ізраїльська учасниця жила в РФ і співала в окупованому КримуВідео

23:20

ЗСУ дронами розгромили весь артдивізіон РФ: майор розповів про бої під Бахмутом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Китайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти