Політтехнолог пояснив, яку долю своїй еліті приготував диктатор Путін

Марат Гельман вважає, що незабаром диктатор Володимир Путін планує влаштувати "перетрушування" російський еліт - відразу після виборів.

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Як каже Марат Гельман, диктатор Путін хоче, щоб еліта залишалася роз'єднаною / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Розкол у російських елітах може статися хіба що через атмосферу недовіри, що панує в ній, після ситуації з бунтом і подальшою загибеллю ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

"Дійсно, без підтримки частини номенклатури всі акції протесту будуть швидко погашені. Ми вже бачили, як це відбувалося в Білорусі та інших країнах. Що стосується розколу номенклатури, він може статися, але не через прагнення до чогось хорошого, а через атмосферу недовіри, що панує в ній, після ситуації з Пригожиним. Там усіх перевіряють. В один момент якась частина номенклатури може вирішити, що її завтра знесуть, і, намагаючись утримати свої позиції, вона може піти проти інших веж. Можливо, навіть не проти Путіна, але апелюючи до нього. У розпачі вони перейдуть за рамки допустимих меж через побоювання того, що їх завтра приберуть. Так само, як і Пригожина. Адже Пригожин теж пішов на цей крок тільки після того, як перша ракета прилетіла в табір ПВК "Вагнера" з боку військ Міноборони", - сказав він.

Гельман вважає, що незабаром диктатор Володимир Путін планує влаштувати "перетрушування" російських еліт - відразу після виборів.

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"Крім того, Путін напевно вже зараз планує провести заміну кадрів після виборів. У нього так заведено: поміняти прем'єра, поставити інших людей на певні посади або провести декоративні зміни. Наприклад, з точки зору Путіна, прем'єр-міністр Мішустін занадто популярний. Якщо з Путіним щось трапиться, автоматично виконувачем обов'язків президента стане прем'єр Мішустін. А Путіну потрібно, щоб влада залишалася у "кооперативу Озеро" або Радбезу. Зберегти таку конфігурацію можна тільки за слабкого прем'єра. І тому Путіну потрібно поміняти прем'єра, оскільки Мішустін дійсно здатний стати наступником Путіна, якщо з ним щось трапиться. Причому Мішустін здатний не просто отримати владу, а й утримати її", - сказав він.

Як каже Гельман, диктатор Путін хоче, щоб еліта залишалася роз'єднаною.

"Думаю, що Мішустін, можливо, стане першим віцепрем'єром. Путін не хоче втрачати віддану людину, яка, як для Путіна, ефективно виконує свої обов'язки. Складно сказати, які ще можуть бути зміни, але всі ці ротації Кабміну призведуть до погіршення ситуації з недовірою і перевірками. На кожного кандидата є свої папочки. Культивування недовіри один до одного - прямий шлях до того, що частина номенклатури, побоюючись того, що її ось-ось зжеруть і знищать, може запустити певні процеси", - сказав він.

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор пермського музею сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один із творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Розпад Росії

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Захід має готуватися до фрагментації Росії, яка, за його словами, розгортається вже зараз. Події в Башкортостані вважаються лише початком цього процесу, а події в Ічкерії, Дагестані й Татарстані свідчать про наявність цікавих процесів у цих регіонах.

Крім цього, у 2024 році можливі внутрішні зміни в Росії, включно з можливістю палацового перевороту. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, вважає, що хитка ситуація в Кремлі, боротьба за владу і зачистка найближчих оточуючих Путіна можуть призвести до виведення російських військ з України.

Також військовий експерт Роман Світан вважає, що в Росії можливі бунти тільки в разі, якщо закінчаться гроші. Він також стверджує, що навіть за можливих палацових переворотів росіяни знайдуть альтернативного лідера, схожого на Путіна, а російське населення може і не помітити змін.

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