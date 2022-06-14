"Соромно, що я служив": майор поліції Росії спалив військовий квиток у протест проти війни

За його словами, тільки повернувшись в Україну він усвідомив, як російська пропаганда робить свою чорну справу в РФ.
Майор поліції Росії у протест проти війни країни-агресорки проти України спалив свій військовий квиток.
Чоловік сам родом з України. Народився і виріс на Хмельниччині, й у 2016 році повернувся на Батьківщину, розповідає Державне бюро розслідувань.
За часів СРСР він навчався у Владикавказькому військовому училищі. Коли закінчив навчання, отримав у Росії роботу, а пізніше і громадянство.
Чоловік багато років працював у російських силових структурах і дослужився до начальника Дільничних уповноважених міліції Волгоградської області. Проте після виходу на пенсію він повернувся в Україну.
Він розповідає, що лише після повернення на Батьківщину усвідомив, наскільки сильно в Росії діє пропаганда і як вона робить свою чорну справу.
Чоловік категорично засуджує путінський режим і вже розірвав усі стосунки з колишніми колегами.
"Мені соромно за те, кому я служив, і страшно уявити, що я міг піти на війну та пускати ракети по місту мого дитинства", – зазначає чоловік.
Раніше повідомлялося, що армія України вже за 20 км від Херсона. ЗСУ упродовж двох тижнів ведуть контрнаступальні дії у напрямку Херсонської області. Війська просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського і вже наближаються до Томиної Балки.
Нагадаємо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович зазначив, що світ нічого не зробив, щоб покарати РФ після звірств російської армії у Бучі та інших населених пунктах під Києвом. Тоді в Росії боялися, що світ їх "порве", але цього не сталося, тому Росія відчуває вседозволеність і може спробувати приєднати до себе окуповані території України.
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