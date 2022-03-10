"НАТО має просити нас про вступ": Геращенко заявив про готовність України відмовитися від Альянсу

Антон Геращенко / mvs.gov.ua

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що єдиний компроміс, на який може піти Україна – не перебувати в НАТО.

Однак є умова підписання домовленостей з США і Великобританією про пряму військову підтримку, розповів Геращенко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Я думаю, що можна піти на компроміс – не бути в НАТО. НАТО має просити нас, щоб ми погодилися бути членом Альянсу. НАТО не готове навіть надати системи ППО, не кажучи вже про закриття неба", - сказав Антон Геращенко.

Також радник глави МВС вважає, що Україна може пожертвувати вступом до НАТО, якщо отримає гарантії безпеки.

читайте такожУкраїна не боротиметься за заявку на вступ до НАТО: Арахамія назвав причину"Українці борються. Тому я думаю, що НАТО можна було б пожертвувати за умови, якщо у нас будуть прямі договори з США і Великобританією про пряму військову підтримку", – заявив Геращенко.

Нагадаємо, раніше радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що війна в Україні завершаться, коли українські захисники знищать більшу частину російської армії. В іншому випадку "ми нічого не досягнемо".

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