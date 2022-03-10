"НАТО має просити нас про вступ": Геращенко заявив про готовність України відмовитися від Альянсу

Радник глави МДВ вважає, що Україна може пожертвувати вступом до НАТО, якщо отримає гарантії безпеки.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що єдиний компроміс, на який може піти Україна – не перебувати в НАТО.
Однак є умова підписання домовленостей з США і Великобританією про пряму військову підтримку, розповів Геращенко в інтерв'ю Дмитру Гордону.
"Я думаю, що можна піти на компроміс – не бути в НАТО. НАТО має просити нас, щоб ми погодилися бути членом Альянсу. НАТО не готове навіть надати системи ППО, не кажучи вже про закриття неба", - сказав Антон Геращенко.
Також радник глави МВС вважає, що Україна може пожертвувати вступом до НАТО, якщо отримає гарантії безпеки.
читайте такожУкраїна не боротиметься за заявку на вступ до НАТО: Арахамія назвав причину"Українці борються. Тому я думаю, що НАТО можна було б пожертвувати за умови, якщо у нас будуть прямі договори з США і Великобританією про пряму військову підтримку", – заявив Геращенко.
Нагадаємо, раніше радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що війна в Україні завершаться, коли українські захисники знищать більшу частину російської армії. В іншому випадку "ми нічого не досягнемо".
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