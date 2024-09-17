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США загальмували постачання зброї Україні: в чому причина

Марія Николишин
17 вересня 2024, 16:14
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США нарощують виробництво ключових позицій, таких як 155-мм боєприпаси та ракетні системи Patriot, пише видання.
США загальмували постачання зброї Україні: в чому причина
США загальмували постачання зброї Україні / колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗСУ

Пакети військової допомоги США для України в останні місяці стали меншими, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий відправити Києву зі своїх власних запасів, скоротилися. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Як зазначає видання, дефіцит призвів до того, що в адміністрації Джо Байдена залишилося 6 мільярдів доларів на озброєння та амуніцію Україні, але Пентагон не має інвентарю, який він готовий поставити.

"Йдеться про запаси, які є у нас на складах, про те, що просять (українці – ред.), і про те, чи зможемо ми задовольнити ці запити тим, що у нас є нині", - сказав один із чиновників.

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За словами генерал-майора Пета Райдера, прессекретаря Пентагону, Пентагон попросив Конгрес дати йому більше часу, щоб витратити ці гроші, перш ніж вони закінчаться наприкінці вересня. Це різка зміна порівняно з минулою зимою, коли адміністрація благала законодавців щодо додаткового фінансування для підтримки України проти вторгнення Росії.

Зазначається, що США нарощують виробництво ключових позицій, таких як 155-мм боєприпаси та ракетні системи, як для постачання в Україну, так і для поповнення американських запасів. Але це багаторічний процес, який не зможе швидко задовольнити зростаючий попит.

США загальмували постачання зброї Україні: в чому причина
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

До війни в Україні США виробляли близько 15 тисяч 155 мм артилерійських снарядів щомісяця. З відкриттям нових заводів та виробничих ліній США тепер виробляють 40 тисяч снарядів на місяць. Але Пентагону все одно знадобиться більше року, щоб досягти своєї мети у 100 тисяч снарядів щомісяця. Процес нарощування виробництва йде за графіком, але він займе роки, вимагаючи нових потужностей, розширених заводів та готовності Конгресу виділити гроші.

Видання додає, що Україна відчуває вплив дефіциту озброєння, за словами президента Володимира Зеленського. Під час зустрічі Контактної групи з оборони України в Німеччині цього місяця Зеленський повідомив США та іншим союзникам, що постачання обіцяних систем ППО просуваються надто повільно, і попередив про "значний" дефіцит життєво важливої допомоги.

Видання нагадує, що у 2022 і 2023 роках Пентагон регулярно оголошував про пакети на суму від 600 млн доларів до 800 млн доларів, а найбільший пакет склав 2,85 млрд доларів у січні 2023 року.

Один із чиновників підкреслив, що в США, як і раніше, намагаються оголошувати про новий пакет допомоги приблизно кожні два тижні, і Україна "підтримує це, оскільки вважає, що отримання нових пакетів кожні два тижні підвищує моральний дух".

Що відомо про CNN?

CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що радник американського президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван анонсував виділення великого пакета військової допомоги Україні.

В той же час, видання Associated Press повідомляє, що майже шість мільярдів доларів, які США готують для України, можуть зникнути до кінця вересня. Щоб цього не сталося, потрібно, щоб Конгрес ухвалив рішення про розширення повноважень Пентагону щодо відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.

Також відомо, що 11 вересня Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на загальну понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів).

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