Майже 34 млрд доларів: до ЄС залучать арештовані активи Росії на користь України - Bloomberg

У ЗМІ повідомляють, що для використання активів в інтересах України необхідно дотриматися кількох умов.

Юридичний комітет Єврокомісії знайшов легальний спосіб використовувати частину заморожених активів для відновлення України.

Як пише Bloomberg, це активи російського Центробанку - 33,8 мільярдів євро (36,8 мільярдів доларів).

Всього загальний обсяг заморожених на заході російських активів оцінюється приблизно в 300 мільярдів доларів.

У ЗМІ повідомляють, що для використання активів в інтересах України це необхідно дотримати кілька умов.

Зокрема, ці кошти не повинні бути експроприйовані, а в якийсь момент їх доведеться повернути Росії. Крім того, на відновлення України підуть тільки ліквідні російські активи.

Згідно з планом Єврокомісії, ЄС може тимчасово задіяти мінімум 36,8 мільярдів доларів активів російського Центробанку.

Санкції проти Росії

Президент США Джо Байден 30 вересня – в день, коли Путін оголосив анексію РФ територій України-оголосив про засудження Вашингтоном незаконного рішення країни-агресора. Він підкреслив-рішення є нелегітимним. Разом з тим Штати оголосили про нових санкціях проти фізичних і юридичних осіб Росії.

Журналіст Bloomberg відзначили, що нові санкції США щодо Росії виглядають масштабно тільки на папері. Обмеження, які були введені проти сотень російських політиків, чиновників та інших осіб, не змінять ситуацію. Путін як і раніше здатний підтримувати економіку РФ.

У зв'язку з анексією Росією окупованих Донбасу, Запорізької та Херсонської областей нові обмеження проти РФ запустила і Канада. Ембарго торкнулося дітей російських політиків і представників окупаційних "адміністрацій". У список потрапили 43 прізвища.

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