Чому Україні не дають ракети ATACMS: у Пентагоні назвали несподівану причину

Компанія-виробник Lockheed Martin випускає по 500 ракет ATACMS на рік.

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США поки не передають ATACMS Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

У Пентагоні розповіли про причини, чому США поки не прийняли рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Американська сторона стверджує, що США не мають у своєму розпорядженні великих запасів ракет ATACMS, йдеться в матеріалі The Washington Post.

Також в Пентагоні прийшли до думки про те, що Україна насправді поки не потребує ракет великої дальності.

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"Пентагон вважає, що у Києва є інші, більш нагальні потреби, ніж ATACMS, і побоюється, що відправка в Україну достатньої кількості зброї, щоб змінити ситуацію на полі бою, серйозно підірве готовність США до інших можливих конфліктів", — наголошується в матеріалі.

При цьому підкреслюється, що компанія-виробник Lockheed Martin випускає по 500 ракет ATACMS на рік, але вся ця продукція призначена для продажу в інші країни. Разом з тим видання додає, що далекобійні ракети ATACMS рано чи пізно будуть передані ЗСУ.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації Байдена обговорюють, чи можуть дати Україні ракети ATACMS. В Адміністрації президента США Джо Байдена негласно обговорюють можливість надання Україні ракет великої дальності ATACMS.

Нагадаємо, Зеленський відкрито висловився про постачання ракет ATACMS. За словами президента, Україні потрібні далекобійні ракети. Це необхідно для захисту таких міст, як Костянтинівка або, наприклад, Харків.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Сполучені Штати Америки наблизилися до прийняття рішення про надання українським військовим ракетної системи великої дальності ATACMS.

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