Чому Гарріс замінить Байдена на виборах: з'явилася несподівана версія

Донори демократів вірять у Камалу Гарріс, пояснив Валерій Клочок.

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/ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Білий дім

Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок прокоментував питання зняття Джо Байдена з передвиборчих перегонів у США та вірогідність висунення Камали Гарріс кандидатом від демократів.

"Згідно з внутрішніми соціологічними дослідженнями у США будь-який інший кандидат від демократів мав кращі шанси, ніж Байден. Звичайно, є момент антирейтингу, але тут ключову роль зіграли донори, які готові під когось виділяти кошти", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт зазначає, що донори демократів вірять у Гарріс і рішення щодо неї готували кілька тижнів, ще з дня проведення дебатів.

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"Тут багато в чому позначається, по-перше, її політичний досвід. За всієї поваги до губернаторів, у Гарріс досвіду, все-таки, трохи більше, та й статус віцепрезидента теж чогось вартий. По-друге, ймовірно, у Демпартії було проведено внутрішню соціологію, яка показала її найбільший потенціал", - каже він.

Крім того, аналітик пояснив, що саме рішення донорів тут могло бути визначальним, адже будь-яка кампанія потребує фінансування.

"Для порівняння, в Україні бюджет президентської кампанії стартує приблизно від 10 мільйонів доларів на умовних 30 мільйонів мешканців (з яких лише 100 тисяч - застава), тоді як у США він у 10 разів більший. Але схема аналогічна, адже і там побудувати кампанію без грошей нереально. Однак у США це прозоро, адже суму, яку збирають, одразу оприлюднюють. І навряд чи донори вкладають кошти бездумно, тому, скоріш за все, у Гарріс найбільші шанси попри негативну риторику", - додав Клочок.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про своє рішення не брати участь у президентських пере гонах 2024 року. Він заявив, що це правильне рішення і він зосередиться на завершенні своєї каденції. Водночас Байден висловив підтримку віцепрезидентці Камаллі Гарріс як новій кандидатці від демократів.

Як повідомляв Главред, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про свій намір виграти номінацію від Демократичної партії на виборах президента. Вона висловила подяку за підтримку Джо Байдена і наголосила, що разом із командою боротиметься за перемогу на виборах.

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