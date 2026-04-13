Перемога Мадьяра на виборах в Угорщині: з'явилась невдоволена реакція Кремля

https://glavred.net/world/pobeda-madyara-na-vyborah-v-vengrii-poyavilas-nedovolnaya-reakciya-kremlya-10756370.html Посилання скопійоване

Чому Кремль не вітатиме Мадьяра з перемогою на виборах в Угорщині

Головне з новини:

відео дня

Кремль публічно дав зрозуміти, що не збирається вітати лідера угорської опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах. У Москві заявили, що не розглядають Будапешт як партнера, з яким варто підтримувати дипломатичні жести.

Про позицію РФ повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи результати голосування та зміну політичного ландшафту в Угорщині. Він підкреслив, що Кремль не бачить підстав для традиційних привітань новому політичному керівництву, пише Censor.net.

"Це недружня країна", - заявив Пєсков, пояснюючи відмову від будь-яких офіційних звернень.

За його словами, Москва не вітає держави, які займають позицію, що суперечить її інтересам.

"Ми не надсилаємо привітання недружнім країнам. А Угорщина - недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", - додав речник російського диктатора.

Реакція Кремля стала першою офіційною відповіддю РФ на перемогу Мадяра, який під час кампанії заявляв про намір змінити зовнішньополітичний курс країни та відновити довіру до міжнародних партнерів.

Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Чому перемога опозиції може розчарувати Київ - думка експерта Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик застерігає, що, попри нібито проукраїнську риторику, Петер Мадяр може продовжувати недружню політику щодо України. "Часто вважають, що партія "Тиса" є проукраїнською, проте насправді Мадяр використовує подібну до Орбана риторику і продовжуватиме недружню політику щодо України", - зазначив він. За словами Кулика, Києву доведеться шукати компроміси у питаннях мови, культури, прав національних меншин та економічних інтересів, зокрема транспортування нафти.

Як раніше повідомляв Главред, Україна сигналізувала готовність негайно розпочати діалог із новим керівництвом Угорщини та відкрити "нову добросусідську сторінку" у відносинах між двома країнами.

Нагадаємо, до вечора неділі, 12 квітня, в Угорщині завершилося голосування на парламентських виборах. У країні зафіксовано історично високу явку виборців.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що українські спецслужби нібито намагалися впливати на виборчі процеси у США, а також причетні до подібних дій в Угорщині.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред