План звільнення Донбасу: Черник здивував прогнозом закінчення війни в Україні

Для того, аби реалізувати план звільнення всіх територій, потрібно все раціонально осмислити, каже Черник.

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Черник сказав, що повноцінно війна закінчиться лише тоді, коли Росія рухне як держава / колаж: Главред, фото: armyinform, ОК "Захід", скріншот з YouTube

Повернути окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем РФ, можна лише силою та військовим шляхом, бо жодних дипломатичних шляхів не існує. Про це заявив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник у коментарі 24 каналу.

"Однак є складне питання – як відвоювати Донбас. Річ у тім, що, наприклад, Крим у воєнному сенсі не так складно відбити. Його можна "задушити". Для цього треба потопити Кримський міст та вантажні судна, які можуть довозити в Крим усе, що потрібно ворогу. Якщо пробитися до Північного Приазов'я, "задушити" ракетами AGM-158 JASSM, чи F-16 збивати все, що туди рухається – не так уже і складно їх "додушити". Так можна дійти до старої лінії розмежування", - сказав Черник.

Він зауважив, що з Маріуполем там не пройде, а з Донбасом буде ще складніше. Для того, аби реалізувати план звільнення цих територій, потрібно все раціонально осмислити.

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"Чи почався шлях виходу з цієї фази бойових дій? Я дуже коректно висловлююся – з цієї фази бойових дій точно почався. Це – так звана Швейцарія. Буде другий раунд на осінь. Рано чи пізно знайдуть формулу призупинення, 100%", – наголосив полковник запасу.

Також Черник зауважив, що повноцінно війна закінчиться лише тоді, коли Росія рухне як держава. За його словами, це станеться не швидко, але точно буде в історичному майбутньому.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ продовжують потужні контратаки на Харківщині, тож поступово ініціатива переходить на нашу сторону, що сприяє майбутньому звільненню захоплених територій.

Українські сили ведуть стрілецькі бої із ЗС РФ у північно-східному Вовчанську, що вказує на те, що ЗСУ відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що армія країни-агресорки Росії 9 червня здійснила обмежене транскордонне вторгнення до Сумської області. Втім, окупантам не вдалося забезпечити тривалу присутність у регіоні та у Рижівці.

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