РФ застосувала 'Авдіївську тактику': відома причина просування РФ біля Торецька

Путін не відмовився від своєї цілі окупувати всю Донецьку область, тому він готовий відправляти в м'ясні штурми все нові партії військових, вважає експерт.

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РФ застосувала "Авдіївську тактику" поблизу Торецька / Колаж: Главред, Фото: 66 окрема механізована бригада, 44 механізована бригада

Російські окупанти просуваються на фронті завдяки наявності ресурсів, включаючи авіацію та живу силу. Однак ситуацію можуть змінити регулярні поставки озброєння для Сил оборони України. Наразі співвідношення артилерійських пострілів на фронті становить один український снаряд проти трьох російських. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий оглядач Владислав Селезньов.

Селезньов вважає, що на Торецькому напрямку російські загарбники застосовують таку ж тактику, як і при наступі на Авдіївку. Використовуючи старі підземні інженерно-технічні споруди, вони фактично пробралися в тил до Сил оборони України.

"Це, власне кажучи, і змусило нас відходити на інші рубежі та позиції, щоб не створювати передумови для загибелі воїнів", — сказав гість ефіру.

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Він відзначив, що ситуація залишається вкрай складною. Військовий експерт вважає, що хоча росіяни мають тактичні успіхи на Торецькому напрямку, їм бракує ресурсів для повної окупації всієї Донеччини.

"Я бачив повідомлення від одного з військових експертів, який стверджує, що з нинішніми темпами просування росіянам потрібно щонайменше 10 років для повної окупації Донецької області", — акцентував спікер.

За його словами, якщо росіяни здобудуть значну перевагу в ресурсах, їхні темпи просування зростуть. Аналогічно, ситуація покращиться для української армії, якщо вона буде своєчасно забезпечена озброєннями, технікою та боєприпасами.

Селезньов вважає, що на фронті вже можна говорити про паритет у артилерії.

"Зараз ми фіксуємо таке співвідношення артилерійських пострілів: на один український снаряд припадає три російських", — доповнив спікер.

На його думку, враховуючи, що наша артилерія значно точніша та ефективніша, вже можна говорити про паритет артилерійських засобів ураження. Однак росіяни зосередили величезні ресурси на східному фланзі фронту.

"Очевидно, що Путін усе ще марить про реалізацію свого політичного задуму в частині повної окупації всієї Донецької області. І для реалізації цієї місії, власне кажучи, заради якої починалася так звана спеціальна військова операція, він готовий відправляти в пекло війни все нові й нові партії своїх військ", — резюмував гість ефіру.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Бої на Торецькому напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти продовжують чинити тиск на українські позиції вздовж усієї лінії фронту, зокрема активізувавшись на Торецькому напрямку. Про це повідомив командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов.

У Донецькій області одним із найскладніших напрямків наразі є Торецький. Українські захисники стикаються з труднощами, особливо в районі Юр'ївки та Нью-Йорка. Як зазначив співзасновник DeepState Роман Погорілий, ворог бачить у цьому можливості.

Передумов для виходу ЗСУ з Часового Яру немає. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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