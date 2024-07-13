Загроза дуже серйозна: війська РФ заходять в тил ЗСУ в районі Торецька - Ступак

Загроза виходу російських окупаційних військ в тил Силам оборони на Торецькому напрямку дуже серйозна, зазначає військовий експерт.

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Росіяни змінили тактику штурмових дій біля Торецька / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap

Російські окупанти застосовують тактику облаштування тунелів для просування ними в тил позицій українських військ в районі міста Торецьк на Донеччині. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, росіяни масово починають рити тунелі в напрямку до міста Торецьк.

"Ці тунелі дуже схожі ті, що облаштували Хамас в Секторі Газа. Таку ж тактику росіяни використовували в Авдіївці. Там вони скористались каналізаційною системою й проникли в тил наших позицій", - розповів Ступак. відео дня

Росіяни стверджують, що це багатокілометрові тунелі. Однак експерт сумнівається в цьому і вважає, що це протяжність тунелів може сягати десятків чи сотні метрів, але аж ніяк не кількох кілометрів.

"Однак загроза дуже серйозна і на неї варто звертати увагу", - додав він.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Ситуація на фронті - що відомо про наступ РФ на Торецьк

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти здійснюють активні наступальні операції на кількох напрямках, прагнучи просунутися до стратегічного міста на сході України. Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, напрямки на Часів Яр, Покровськ та Торецьк зосереджені на невеликих ділянках фронту, які сходяться в місті Костянтинівка на Донеччині.

Армія Росії намагалася здійснити тиск у районі Борової на Харківщині, силами однієї дивізії. Проте завдяки успішним діям українських захисників ця бригада була повністю розбита. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Окупанти також намагаються штурмувати населені пункти Північне, Південне та Шуми на Донбасі та здійснюють атаки в напрямку села Нью-Йорк, повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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