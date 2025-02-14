План США та удар по ЧАЕС: Зеленський зробив важливу заяву щодо закінчення війни

Зеленський наголосив, що під час розмови із Дональдом Трампом він почув сильні сигнали для України та анонсував свій візит до Саудівської Аравії.

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Зеленський попередив про небезпеку для України / Колаж: Главред

Про що сказав Зеленський:

Що відомо про мирний план США

Нові деталі удару РФ по ЧАЕС

Росія готує напад на країни НАТО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Мюнхена для участі в щорічній конференції з безпеки, яка у 2025 році проходить на тлі загострення ситуації на фронті та подальшої підтримки України з боку міжнародних партнерів.

В рамках Мюнхенської конференції з безпеки Володимир Зеленський провів спілкування із журналістами.

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Главред зібрав основні заяви Зеленського перед початком Мюнхенської конференції.

Удар по Чорнобильській АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС 14 лютого був навмисним. За його словами, ворог цілеспрямовано запустив БпЛА на низькій висоті, щоб уникнути фіксації радарами.

"Ми розмовляли з головкомом, з Повітряними силами, що це був за удар. Я думаю, що у вас вже є всі деталі. Дрон йшов на висоті, що цікаво, 85 метрів. Це важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти. Обов’язково буде слідство і я буду знати більше деталей. Але це дає нам сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, що вони (росіяни – ред.) спеціально це робили", – пояснив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що дрон не випадково змінив траєкторію, а спочатку рухався на такій висоті, де його неможливо було виявити.

Президент звернув увагу, що атака припала саме на день відкриття Мюнхенської безпекової конференції, а удар було завдано безпосередньо по саркофагу станції.

"Удар в найбільш небезпечний ядерний об’єкт в Європі", – наголосив глава держави.

Він також зазначив, що цей обстріл свідчить про небажання президента Росії Володимира Путіна вести діалог і завершувати війну. На думку Зеленського, у Путіна є достатньо можливостей для завдання ударів по Чорнобильській станції, що свідчить про його відсутність прагнення до миру.

Про мирний план США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить готового плану США щодо війни, попри попередні заяви. За його словами, під час годинної розмови з президентом США Дональдом Трампом не було достатньо часу для його формування.

"Ми готові в будь-який момент реально говорити, ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все – від контингенту до гарантій безпеки, ми в НАТО – ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно з міжнародним правом та законом", – наголосив президент.

Які країни і коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ до НАТО

Україна готова обговорювати з США всі аспекти майбутнього миру, включно з питанням членства в НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами в Мюнхені. Він наголосив, що Київ не висуває жодних передумов для зустрічі з Дональдом Трампом і готовий до відкритого діалогу з Вашингтоном.

"Я передав президенту Трампу, що я готовий у будь-який момент говорити. Ніяких умов. І ми готові говорити про все – від контингенту до НАТО", – заявив він.

Зеленський також зазначив, що розуміє небажання США підтримувати вступ України до НАТО і не впевнений, чи зміниться ця позиція в майбутньому. За його словами, нинішня американська адміністрація вважає, що закріплення членства в НАТО в Конституції України стало однією з причин російської агресії.

Президент України визнав, що Київ може змінити свою позицію щодо прагнення до НАТО, якщо це буде необхідно.

"Ми хочемо бути в НАТО? Так. Але через слово НАТО? (Ні, насправді це) через гарантії безпеки", – наголосив президент.

Які найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Яка альтернатива НАТО для України

За його словами, ключовим питанням залишаються гарантії безпеки. Зеленський наголосив на важливості визначення параметрів миротворчої місії та української армії, чисельність якої, у разі невступу до Альянсу, має становити щонайменше 1,5 мільйона військових.

"Це буде армія 1,5 млн. І сьогодні наша армія, яка не в два рази менша, ніж 1,5 мільйона, але бойові бригади будуть десь у два рази меншими. У них 220, в нас 110 на сьогодні бойових бригад. Значить, нам потрібно 220. Якщо 40 млрд дотація сьогодні є нашого бюджету, а тобі потрібно хоча б в півтора рази збільшити – 60 млрд щороку", – сказав Зеленський.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії та переговори з росіянами

Президент України Володимир Зеленський підтвердив плани відвідати Саудівську Аравію, але наголосив, що зустрічей із представниками Росії там не буде.

За його словами, спершу він здійснить офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів, де обговорюватиме гуманітарні питання та обмін полоненими. Після цього вирушить до Саудівської Аравії з аналогічними темами, а згодом проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Зеленський підкреслив, що в жодній з цих поїздок зустрічей із російськими представниками не заплановано.

"Я не хочу просто так зустрічатися з росіянами. Коли ми кажемо про порядок зустрічей, я вже казав, спочатку Америка, потім Європа, а потім Росіяни" — заявив Зеленський.

Також президент зазначив, що йому невідомо про можливі переговори між США та Росією під час Мюнхенської конференції з безпеки, хоча про таку зустріч заявляв Дональд Трамп. В Офісі президента України підтвердили, що переговори з росіянами на конференції не передбачені.

Про нові війська КНДР на фронті

Росія, ймовірно, знову звернулася до Північної Кореї з проханням про військову допомогу, намагаючись залучити до своїх сил солдатів КНДР.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі Кремль прагне отримати підтримку у вигляді двох-трьох тисяч північнокорейських військових, яких планують задіяти на Курському напрямку.

"Це з того, що ми бачимо. Ми не знаємо чітко, ми бачимо тільки коли вони там є тоді можна порахувати приблизно. А поки ми бачимо пару тисяч, які вони додатково просять. Це точно не через хороше життя. У них втрати і вони щось просять", - відповів Зеленський.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Покращення ситуації на фронті

Водночас ситуація на Покровському фронті в Донецькій області покращилася, і українські війська почуваються там більш упевнено.

"У нас на Покровському напрямку ситуація краща. Без якихось деталей. Але я б так сказав: ми там впевненіші, ніж були", — сказав президент під час спілкування із журналістами.

Зеленський зазначив, що цю інформацію обговорювали з американськими партнерами, зокрема під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Про миротворчий контингент в Україні та умову переговорів з РФ

Володимир Зеленський заявив, що Україна вже визначила необхідну кількість миротворчих сил для розміщення на своїй території та окреслив умови можливих переговорів із Росією.

За його словами, військові розробили карту розміщення іноземного контингенту, проте вона не є публічною. Він також додав, що Україна розуміє, що може знадобитися приблизно 110 тисяч миротворців.

"Якщо дійсно серйозний контингент, то ми розуміємо в якій кількості й де він повинен бути. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, із Союзниками і якщо будуть відповіді від них конкретні, так, як є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного Путіна, то після цього ми будемо готові "говорити з русскіми", – каже Зеленський.

Президент наголосив, що питання можливих переговорів залежить від "об'єднаного розуміння" сторін. Він також підкреслив важливість отримання гарантій безпеки від США, зазначивши, що для України не має значення, з яких саме країн будуть військові, які допомагатимуть на її території. Водночас Зеленський підкреслив, що миротворчий контингент має бути добре оснащеним.

Про угоду з США щодо рідкоземельних металів

Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала США проєкт меморандуму про партнерство.

Як заявив президент під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, цей документ може стати основою для одного або кількох договорів. Він наголосив на його важливості як економічного кроку для захисту українських ресурсів.

Зеленський також уточнив, що ознайомився з меморандумом у день візиту до України міністра фінансів США Скотта Бессента та подякував йому за приїзд.

"Так, ми вдячні йому, що він приїхав. Наші юристи попрацювали. Ми зараз передали американській стороні. Подивимося, що там з цим меморандумом", - додав Зеленський.

Що таке рідкоземельні метали і які є в Україні / Інфографіка: Главред

Про напад РФ на НАТО і терміни нової війни

Володимир Зеленський вважає, що російський президент Путін може готувати напад на країни НАТО вже наступного року.

За його словами, цього року Росія сформує 15 дивізій для тренувань і посилення сил на білоруському напрямку. Президент зазначив, що це угруповання налічуватиме від 100 до 150 тисяч військових і буде розміщене повністю або частково на території Білорусі.

Зеленський наголосив, що не має повної впевненості, що ці сили будуть використані для нового наступу саме на Україну, але висловив сподівання, що розвитку такого сценарію вдасться запобігти.

"Вони можуть піти як в Україну, як це було у 2022 році, або ж вони підуть до Польщі чи країн Балтії. Я думаю, така в нього ідея. З усього, що я отримую від розвідки, я вважаю, що він готує війну з країнами НАТО наступного року", – заявив Зеленський.

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