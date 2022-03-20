Пентагон про удар гіперзвуковими ракетами: РФ не світить перелом у війні

Ллойд Остін / Фото Reuters

Застосування Росією гіперзвукових ракет істотної ролі у війні проти України не грає, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Я б не розглядав це як суттєву зміну в ході війни", - цитує його AFP.

На думку глави Пентагону, кремлівська верхівка вирішила вдатися до використання гіперзвукових ракет для спроби відновлення наступального потенціалу.

"І знову ж таки ми бачили, як він атакує міста і містечка, мирних людей, і ми думаємо, що це буде продовжуватися і далі", - говорить він.

Шеф Пентагону також пояснив, що російські війська застрягли на своїх позиціях і не можуть просунутися далі, при цьому українські військові ефективно застосовують види озброєння, надане їм західними партнерами.

Остін додав, що США мають дані про набір росіянами сирійських найманців для війни в Україні, але немає інформації, що ці найманці вже з'явилися на полі бою в Україні.

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Нагадаємо, раніше Остін пояснив, чому російська армія не змогла істотно просунутися вглиб України під час повномасштабного вторгнення, що почалося 24 лютого.

За його словами, окупанти зробили ряд помилок. І мова йде не тільки про логістику.

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