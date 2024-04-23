Розміщення ядерної зброї на території Польщі: в НАТО дали категоричну відповідь

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяви президента Польщі Анджея Дуди щодо ймовірного розміщення ядерної зброї на території Польщі.

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В НАТО відповіли чи будуть розширювати кількість країн-членів з ядерною зброєю / Колаж Главред, фото: УНІАН, pexels

У Північноатлантичного альянсу немає жодних планів, які стосувались би розширення кількості країн з ядерною зброєю. Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, повідомляє The Guardian.

Столтенберг відповів на питання про можливі переговори у рамках Альянсу щодо розширення спільного використання ядерної зброї, сказавши, що "цього не планується".

Що цьому передувало

Президент Польщі Анджей Дуда заявив 22 квітня, що його країна, готова розмістити ядерну зброю Альянсу на своїй території, особливо у зв'язку з мілітаризацією Росією регіону Калінінград.

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"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в межах обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього", - наголосив президент Польщі.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози РФ - поширення ядерної зброї

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для протистояння потенційній загрозі з боку РФ Варшава готова сквалити рішення про розміщення на її території ядерної зброї.

У відповідь, Росія загрожує Польщі прямим ударом у разі розгортання ядерної зброї НАТО на її території. Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова висловила агресивну реакцію Москви, назвавши заяви поляків "провокаційними" та політику Польщі "ворожою".

Китай закликав ядерні держави укласти угоду, в якій вони зобов'язуються не використовувати ядерну зброю першими. Росія відповіла відмовою, посилаючись на необхідність комплексного підходу, оскільки її відносини з іншими країнами погіршилися.

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