"Подобається це РФ чи ні": Буданов заявив, що Україна знову експортуватиме зерно

Україна зараз опрацьовує певні кроки, щоб захиститися від атак російських окупантів та відновити експорт зерна.

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Буданов заявив, що Україна знову експортуватиме зерно/ колаж: Главред, фото: ГУР МО, УНІАН

Україна знову почне експортувати зерно, незважаючи на позицію країни-агресорки Росії. Через атаки російських окупантів на зернові термінали в Україні страждають насамперед малозабезпечені країни. Від експорту українського продовольства найбільше залежать країни Азії та Африки.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю болгарському телеканалу bTV. Він наголосив, що атаки РФ на портову і зернову інфраструктуру є злочинами проти людяності.

У той же час Буданов зазначив, що в Україні зараз опрацьовуються певні кроки, що захиститися від атак країни-агресорки Росії та відновити експорт зерна.

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"Ми маємо зараз те, що кількість звернень з початку (ракетного терору портової інфраструктури – ред.) зменшилася у кілька разів. Тобто не удари, а власне втрати. Щодо зерна, то ми знову почнемо експортувати, подобається це Росії чи ні", – наголосив очільник ГУР.

Ситуація з експортом зерна після погроз РФ

Раніше повідомлялося, що ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії. Цивільний корабель Ams1 під прапором Ізраїлю ввійшов в українську гілку Дунаю – це перше судно, яке перетнуло Чорне море прямим курсом до України після погроз Росії щодо "зернової" блокади.

Проте пізніше з’явилося уточнення, що Росія не блокує українські порти на Дунаї, "прориву" кораблів не було. Ізраїльське судно справді рухалося в український порт на Дунаї, але є нюанс.

Нагадаємо, Данілов жорстко висловився про зернову угоду. Незважаючи на погрози країни-агресорки Росії, Україна робитиме все від неї залежне, аби забезпечити світ продовольством, сказав Данілов. Секретар РНБО наголосив, що РФ вчиняє провокаційні дії, які загрожують безпеці не лише українців, але й усього міжнародного співтовариства.

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