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Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі: подробиці

Альона Вороніна
10 серпня 2023, 13:50 оновлено 10 серпня, 14:29
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Першочергово ці маршрути будуть використовуватися, щоб могли вийти цивільні судна, які перебувають в українських портах ще з початку повномасштабної війни.
Порт в Одессе
Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі/ УНІАН

Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден. Але при цьому військові попереджають, що загроза з боку країни-агресорки Росії зберігається.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ у четвер, 10 серпня. Зазначається, що ці маршрути Україна уже запропонувала у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO), і рада організації визнала право нашої держави на вільне торговельне судноплавство, що гарантовано міжнародним морським правом.

"Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку російської федерації", – йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

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У Військово-морських силах зазначили, що IMO закликала країну-агресорку Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і не загрожувати торгівельному судноплавству в Чорному морі.

Оголошені маршрути першочергово будуть використовувати для того, щоб мали змогу вийти цивільні судна, які ще з початку повномасштабної війни РФ проти України перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний.

При цьому до проходу маршрутами допускатимуть судна, власники або капітани яких погодяться пливти у поточних умовах.

У ВМС ЗСУ нагадали, що останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. А потім Росія вийшла із зернової угоди та атакувала портову зернову інфраструктуру, намагаючись припинити доступ українського продовольства на світові ринки.

Ситуація із зерновою угодою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Якщо Росія продовжить обстрілювати українські порти і домінувати в Чорному морі, Україна буде відповідати тим же – і до кінця війни РФ може залишитися без кораблів.

Данілов жорстко висловився про зернову угоду. Незважаючи на погрози країни-агресорки Росії, Україна робитиме все від неї залежне, аби забезпечити світ продовольством, сказав Данілов. Секретар РНБО наголосив, що РФ вчиняє провокаційні дії, які загрожують безпеці не лише українців, але й усього міжнародного співтовариства.

Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна знову експортуватиме зерно, незважаючи на позицію країни-агресорки Росії. Через атаки російських окупантів на зернові термінали в Україні страждають насамперед малозабезпечені країни. Від експорту українського продовольства найбільше залежать країни Азії та Африки.

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війна в Україні Чорне море вторгнення Росії зернова угода
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