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На Херсонщині окупанти випадково скинули авіабомби на власні підрозділи

Альона Вороніна
10 августа 2023, 12:27 обновлено 10 августа, 12:27
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Загарбники летіли бомбити правобережжя Херсонської області, але три авіабомби вирішили приземлитися раніше – просто на позиції окупантів.
Российские военные, взрыв
На Херсонщині окупанти випадково скинули авіабомби на власні підрозділи/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, pixabay.com

Російська окупаційна армія продовжує бомбити мирне населення на правому березі Херсонської області. Але часто трапляються випадки, коли ворожі снаряди падають просто на позиції загарбників на лівому березі.

Так, лише за минулу добу, 9 серпня, окупанти випадково скинули на три керовані авіаційні бомби на власні підрозділи. Про це розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

Вона зазначила, що українські військові намагаються зробити так, щоб до правого берега Херсонщини взагалі нічого не долітало. Але часто буває, що російські окупанти самі випадково допомагають захисникам України.

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"Поки що в деяких питаннях окупантам виходить впоратися самим. Наприклад, учора, намагаючись атакувати тактичною авіацією, випускаючи керовані авіабомби на Бериславський район, впустили три КАБи просто на себе, на свої власні підрозділи. Ось у такий спосіб спрацювала друга армія світу", – розповіла Гуменюк.

Війна в Україні

Нагадаємо, вранці у середу, 9 серпня, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонській області прогримів потужний вибух – ЗСУ підірвали пункт управління військ РФ. СтратКом опублікував відео наслідків потужного вибуху, що прогримів у Новій Каховці.

Також повідомлялося, що ЗСУ пішли вперед і знищили сотню окупантів на півдні. На Таврійському напрямку українські артилерійські підрозділи виконали 1545 вогневих завдань.

Генерал армії України Микола Маломуж описав стратегію ЗСУ на півдні. Окупована частина півдня України важливіша для РФ, ніж схід, адже деокупація Запорізької та Херсонської областей стане стратегічною поразкою Росії і кінцем для Путіна, зазначив Маломуж.

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