Піонтковський розповів, як відрізнити Путіна і його двійників: справа не лише у зовнішності

Слід звернути увагу на те, як оточення Путіна ставиться до його двійників у публічних виступах.

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Андрій Піонтковський розповів, як відрізнити Путіна від двійника / Фото: Вікіпедія, скріншот

На фоні провалів російської армії на фронті кремлівський диктатор Володимир Путін спробував поліпшити свій імідж в РФ тим, що нібито відвідав окуповані території України. У медіа-просторі все частіше порушується питання, що такі "виходи у світ" здійснює двійник Путіна. Відомий журналіст Андрій Піонтковський розповів, як відрізнити реального кремлівського диктатора від його дублерів.

"Складно спростовувати очевидне. Реальний Путін сидить за столом зі своїми міністрами на відстані 10 метрів, лише "імператору" Сі дозволили наблизитися. І ніколи він не виступає перед натовпом або з незнайомими людьми. А потім нам показують неймовірні кадри, як він "був" в Маріуполі і зустрічався з "жителями " міста", - сказав Піонтковський в коментарі 24 каналу.

За його словами, слід звернути увагу на те, як оточення Путіна ставиться до його двійників у публічних виступах. Коли перед людьми з'являється двійник, він викликає у них не повагу, а недовіру.

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Нагадаємо, нещодавно спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Путіна немає ні двійників, ні бункерів. Це є першим випадком, коли на такому високому рівні в Москві спростовують подібні твердження.

Двійники Путіна - що про них відомо

Telegram-канал Генерал СВР вже писав про те, що здоров'я російського диктатора Володимира Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше використовуватимуть двійника.

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) також розповів про двійників Путіна. За його словами, дублерів кілька, і вони беруть участь у нагородженнях та інших публічних заходах. Якщо Путін з'являється один, як це було на Різдво, значить це справжній президент РФ.

Офіцер КДБ, колишній розвідник РФ, публіцист Сергій Жирнов також говорив, що у російського диктатора Володимира Путіна є двійники. Вони виступають на сцені перед камерами від імені "директора РФ". Ризик того, що вони почнуть говорити правду, існує. Тож двійників "накачують отрутою" перед виступами.

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