"Оперативний дублер" напохваті: Фейгін розповів про двійників Путіна

Чутки про смерть Володимира Путіна пов'язані з тим, що останнім часом він ізолювався, вважає Марк Фейгін.

Марк Фейгін розповів про двійників Володимира Путіна / russsoprot-LiveJournal

Президент країни-агресора Володимир Путін швидше за все живий, проте він напевно використовує двійників, заявив російський опозиціонер Марк Фейгін.

"Навіть якщо припустити, що Путіна як такого немає, засобом перевірки не є поява його публічного аватара. Як визначити - двійник це чи ні? Але я не дотримуюся теорії про те, що є двійники Путіна, які замінюють його публічно. Я вважаю, що двійники точно є, але вони, як і в радянській практиці, грають роль оперативного дублера, коли треба зійти з трапа літака, зробити протокольну зйомку в різних місцях на тлі якихось об'єктів, посидіти в машині. Але голос, мімічні риси і все інше - їх не повториш", - сказав він в інтерв'ю Obozrevatel.

Співрозмовник вважає, що чутки про смерть Путіна пов'язані з тим, що останнім часом він повністю ізолювався і більшу частину часу проводить у своєму бункері.

"Так навіщо дивуватися тому, що такі чутки можуть мати під собою переконливий грунт. Тому що немає реального Путіна. Він як напіввіртуальна фігура", - додав Фейгін.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

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