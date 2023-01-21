"Оперативний дублер" напохваті: Фейгін розповів про двійників Путіна

Президент країни-агресора Володимир Путін швидше за все живий, проте він напевно використовує двійників, заявив російський опозиціонер Марк Фейгін.
"Навіть якщо припустити, що Путіна як такого немає, засобом перевірки не є поява його публічного аватара. Як визначити - двійник це чи ні? Але я не дотримуюся теорії про те, що є двійники Путіна, які замінюють його публічно. Я вважаю, що двійники точно є, але вони, як і в радянській практиці, грають роль оперативного дублера, коли треба зійти з трапа літака, зробити протокольну зйомку в різних місцях на тлі якихось об'єктів, посидіти в машині. Але голос, мімічні риси і все інше - їх не повториш", - сказав він в інтерв'ю Obozrevatel.
Співрозмовник вважає, що чутки про смерть Путіна пов'язані з тим, що останнім часом він повністю ізолювався і більшу частину часу проводить у своєму бункері.
"Так навіщо дивуватися тому, що такі чутки можуть мати під собою переконливий грунт. Тому що немає реального Путіна. Він як напіввіртуальна фігура", - додав Фейгін.
Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.
Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
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