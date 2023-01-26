Опух через перебір з ін'єкціями: дублера Путіна невдало "підігнали" під оригінал - ЗМІ

25 січня російського диктатора на громадських заходах нібито заміняв двійник.

Володимир Путін на заході в День російського студентства / Скришот відео з сайту Кремля

Російський диктатор Володимир Путін не в змозі брати участь у громадських заходах, тому 25 січня, в День російського студентства, його заміняв дублер. Причому з двійником Путіна виникли проблеми. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

У середу Московський державний університет імені М.В. Ломоносова відвідала "людина, схожа на президента Росії Володимира Путіна". За даними каналу, це був основний дублер диктатора.

Зазначається, що під час публічної зустрічі зі студентами, запис якої є на офіційному сайті Кремля, багато хто помітив деякі дивацтва і фізіологічні особливості "президента".

"Крім того, що людина схожа на Путіна, на відміну від оригіналу, абсолютно не боялася знаходиться поблизу великої кількості маловідомих і зовсім незнайомих йому людей, що зовсім не характерно для президента в останні кілька років, так і явні відмінності спостерігалися і на обличчі псевдо Путіна, і в манері його поведінки", - пише генерал СЗР.

Зокрема, "ліва скула у дублера опухла та неприродно "грала" при пожвавленні міміки обличчя "президента".

"Неприродня верхня губа - результат невдалої "підгонки" дублера під оригінал і перебір з ін'єкціями. Манера сміятися у двійника відрізняється від сміху Путіна, як і деякі особливості в рухах, які у дублера виглядають скутими. Цей вихід дублера президента на публіку був не найвдалішим, але діватися нікуди, Путін не в змозі брати участь у подібних заходах", - резюмували на каналі.

Двійники Путіна - що про них відомо

Telegram-канал Генерал СВР вже писав про те, що здоров'я російського диктатора Володимира Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше будуть використовувати двійника.

20 січня повідомлялося, що у двійника Путіна виникли проблеми зі здоров'ям.

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) також розповів про двійників Путіна. За його словами, дублерів кілька, і вони беруть участь у нагородженнях та інших публічних заходах. Якщо Путін з'являється один, як це було на Різдво, значить це справжній президент РФ.

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