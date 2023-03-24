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Путін відправить до ПАР свого двійника: правозахисник розповів, чи затримають фейкового диктатора

24 березня 2023, 02:42
Навряд чи Путін кудись поїде з урахуванням того, що він і по РФ переміщається в бронепоїзді, підкреслив Полозов.
Володимир Путін
Путін відправить до ПАР свого двійника / сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи буде піддавати себе навіть потенційному ризику небезпеки. Саме тому, швидше за все, він не поїде на саміт БРІКС, а відправить туди свого двійника. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський адвокат і правозахисник Микола Полозов.

"Навряд чи Путін кудись поїде з урахуванням того, що він і по країні переміщається в бронепоїзді, а також після всіх розповідей про валізи, довгі столи та його двійників. Ні, він може послати двійника, наприклад, але себе особисто піддавати навіть мінімальному ризику він не буде в жодному разі", - зазначив Полозов.

Також він пояснив, що буде, якщо замість Путіна в ЮАР затримають його двійника. Як зазначив російський правозахисник, це не буде вважатися затриманням, адже ордер виданий не на двійника.

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"Це ж зовсім інша людина. В даному випадку навіть якщо ця людина дуже сильно схожа на Путіна, ордер виписаний не на двійника. Тому ця особа не може бути затримана", - додав він.

Хто такий Микола Полозов

Микола Полозов - російський адвокат. Здобув популярність після роботи з резонансними справами Pussy Riot, Надії Савченко, Олексія Навального.
Також Полозов захищав у суді Сергія Удальцова, Хайсера Джемілєва, Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін зібрався в серпні відвідати Південно-Африканську Республіку, де відбудеться саміт БРІКС. Влада республіки повинна заарештувати Путіна, оскільки Міжнародний кримінальний суд виписав йому ордер. Однак як конкретно діяти, в ПАР поки що не знають.

До слова, російський адвокат Микола Полозов вважає, що рішення МКС в Гаазі не є обов'язковим для національних юрисдикцій. Президента Судану Омара аль-Башира, у якого теж був ордер на арешт, свого часу не затримали в ПАР. Цей випадок створив прецедент. Тому немає гарантії затримання Путіна в тому ж Таджикистані, де прийнято Римський статут.

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