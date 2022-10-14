Пілота мобілізували прямо в аеропорту: в РФ не зміг полетіти до Туреччини пасажирський літак

У РФ не злетів літак через те, що пілота забрали співробітники військкомату / З відкритих джерел

У Росії пасажирський літак не зміг полетіти до Туреччини, так як пілота мобілізували на робочому місці. Його прямо з аеропорту забрали співробітники військкомату. Про це повідомляють росЗМІ.

Виявилося, що пілот раніше отримав повістку за місцем проживання, але він її проігнорував. Про це з'ясувалося під час проходження паспортного контролю.

Пасажирів, які хотіли вилетіти з Уфи в Анталію на літаку авіакомпанії Azur Air, дві години протримали на злітно-посадковій смузі. Пізніше їм повідомили, що зліт літака скасовується. Їх попросили покинути літак.

У РФ не злетів літак через те, що пілота забрали співробітники військкомату / скріншот

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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