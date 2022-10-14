Подальші кроки РФ та деокупація України: Зеленський терміново скликав Ставку головнокомандувача

Зеленський скликав термінову Ставку головнокомандувача / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому розглянули ряд важливих питань. Про це повідомляє Офіс президента.

Перш за все обговорювались ймовірні подальші кроки Росії у війні проти України.

"Учасники заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України, керівника розвідки та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період", - йдеться у повідомленні.

Також обговорювалось звільнення українських територій, питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад. Крім того, підіймалося питання матеріально-технічного забезпечення українських військових, постачання боєприпасів та підготовка бійців ЗСУ до зими.

Чим займається Ставка Верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Війна в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про те, що необхідно для того, щоб вже найближчим часом закінчити війну, розв'язану Росією. Він закликав політиків на всіх рівнях захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Він назвав оточення глави Кремля Володимира Путіна "цуциками" і наголосив, що вони після 50 г горілки кричать про застосування ядерної зброї, що є абсолютно неприйнятним. Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві.

Президент закликав українців бути максимально обережними у п'ятницю, 14 жовтня - коли у нашій державі відзначатиметься День захисників і захисниць України і Покрова Пресвятої Богородиці. Зеленський попросив прислухатися до сигналів повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.

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