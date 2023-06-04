Пєсков потролив Путіна розповіддю про його реакцію на атаки по Кремлю і Москві

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін "активно стежив" за подіями в день атаки невідомих безпілотників на Москву, сказав Дмитро Пєсков.

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Путін активно стежив за ударами по Кремлю і Москві - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що директор РФ Володимир Путін активно стежив за подіями, коли невідомі дрони атакували його резиденцію і Москву. І якщо ще в нещодавньому минулому Путін припускався відкритих публічних погроз на адресу України та інших держав, то зараз навіть його секретар не зміг конкретно пояснити дії глави Росії і вирішив навіть не приправляти їх звичною пропагандою.

Як повідомляє Комерсант, Пєсков розповів про те, що коли невідомі БПЛА атакували резиденцію Путіна в Кремлі і Москву, сам російський президент "активно стежив" за подіями.

Також, за словами кремлівського спікера, Путін отримував доповіді і мовляв, "роздавав вказівки".

"Це були постійні доповіді, оскільки інформація оновлювалася дуже швидко, це були постійні рередзвони, ну потім були відповідні вказівки глави держави, накази, і тому подібне", - зазначив Пєсков.

Крім того, Дмитро Пєсков підкреслив, що Путін "фактично майже цілодобово на посаді".

Удари по Кремлю і Москві

Росія 3 травня звинуватила Україну в, мовляв, "спробі атаки на Кремль і замаху на Путіна".

Російська влада заявила, що резиденція Путіна була атакована безпілотниками – у Мережі опублікували відповідні кадри.

Путіна на той момент в резиденції не було.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не атакувала ані Кремль, ані Путіна. За його словами, Москва звинувачує Київ через своє ж безсилля, оскільки провалила план окупації української держави.

30 травня невідомі БПЛА атакували Москву. Повідомлялося про 25-30 дронів, які налетіли на столицю країни-агресора Росії. Кремлівський режим, як зазвичай, у всьому звинуватив Україну, але жодних доказів не надав. Секретар РНБО Олексій Данілов спростував причетність Києва до атаки на Москву.

Дивіться відео, в якому Подоляк розповів про удари дронами по Москві:

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