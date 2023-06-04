Пєсков потролив Путіна розповіддю про його реакцію на атаки по Кремлю і Москві

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що директор РФ Володимир Путін активно стежив за подіями, коли невідомі дрони атакували його резиденцію і Москву. І якщо ще в нещодавньому минулому Путін припускався відкритих публічних погроз на адресу України та інших держав, то зараз навіть його секретар не зміг конкретно пояснити дії глави Росії і вирішив навіть не приправляти їх звичною пропагандою.
Як повідомляє Комерсант, Пєсков розповів про те, що коли невідомі БПЛА атакували резиденцію Путіна в Кремлі і Москву, сам російський президент "активно стежив" за подіями.
Також, за словами кремлівського спікера, Путін отримував доповіді і мовляв, "роздавав вказівки".
"Це були постійні доповіді, оскільки інформація оновлювалася дуже швидко, це були постійні рередзвони, ну потім були відповідні вказівки глави держави, накази, і тому подібне", - зазначив Пєсков.
Крім того, Дмитро Пєсков підкреслив, що Путін "фактично майже цілодобово на посаді".
Удари по Кремлю і Москві
Росія 3 травня звинуватила Україну в, мовляв, "спробі атаки на Кремль і замаху на Путіна".
Російська влада заявила, що резиденція Путіна була атакована безпілотниками – у Мережі опублікували відповідні кадри.
Путіна на той момент в резиденції не було.
Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не атакувала ані Кремль, ані Путіна. За його словами, Москва звинувачує Київ через своє ж безсилля, оскільки провалила план окупації української держави.
30 травня невідомі БПЛА атакували Москву. Повідомлялося про 25-30 дронів, які налетіли на столицю країни-агресора Росії. Кремлівський режим, як зазвичай, у всьому звинуватив Україну, але жодних доказів не надав. Секретар РНБО Олексій Данілов спростував причетність Києва до атаки на Москву.
Дивіться відео, в якому Подоляк розповів про удари дронами по Москві:
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