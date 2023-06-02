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"Це шокувало кремлівську богему": дрон атакував "святе" місце в Москві – Фейгін

Альона Вороніна
2 червня 2023, 09:58 оновлено 2 червня, 10:01
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Цей інцидент продемонстрував, що війна може прийти і на Рубльовку, де живе багато російської еліти, каже правозахисник.
Атака дронов на Москву, Марк Фейгин
Дрон атакував "святе" місце в Москві, зазначає Фейгін/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрін

Атака безпілотника невідомого походження на Рубльовку – найелітніший район столиці Росії Москви – шокувала москвичів та "богему" країни-агресорки РФ. Саме у цьому районі живе багато представників російської еліти, а такий інцидент показав, що війна може прийти і туди.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв’ю "Обозревателю". Він зазначає, що для російської еліти Рубльовка – це ніби "святе" місце, тому "богему" країни-агресорки дуже вразив цей випадок.

"Щодо Рубльовки, то у певному сенсі для богемного середовища в Росії це як храм Гробу Господнього, це "святе" місце. На нього робити замах не можна. Вони всі там живуть. Тому, безумовно, вони шоковані… Кажуть, що Москва – це щось окреме від усієї Росії. Кажуть, Садове кільце – це щось зовсім інше, ніж Росія. Бульварне кільце – це ще окреміше, ніж вся Москва, ніж вся Росія. Але Рубльовка – це окремо від усього цього разом узятого", – пояснив Фейгін.

Хто такий Марк Фейгін

Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) – російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.

Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Він зазначив, що такі події викликали шок у Москві, і такі настрої було добре помітно навіть з соцмереж і пабліків.

"А якщо прилетить сто дронів? А якщо п'ятсот? Адже це питання суто промислове – є ці дрони в таких кількостях у "Укроборонпрому" чи ні і чи готові вони їх витратити на Рубльовку", – зазначив правозахисник.

Атака дронів на Москву 30 травня

Нагадаємо, Москва у ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки.

Зокрема, один з дронів влучив у 15-поверхівку у Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також зазначається, що влучання у багатоповерхівки з незначними пошкодженнями були на Профспілковій вулиці та Ленінському проспекті у Москві.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни у соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО". Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом у країні-агресорці Росії. Проте дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю і знищувати українців. Хтось закликав знищити Київ вщент.

Пізніше стало відомо, що в епіцентрі атаки дронів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ. Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили недалеко від місць проживання Шойгу та іншої еліти країни-агресорки Росії.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву 30 травня, щоб приховати той факт, що у країни-агресора обмежені можливості для "відповіді" Україні, якій Кремль приписує відповідальність за наліт БПЛА.

Дивіться відео, що ексдепутат Держдуми РФ, політик, опозиціонер, полковник ФСБ РФ Геннадій Гудков розповів про атаку дронів на Москву:

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