Переворот у Москві: генерал армії назвав ймовірних лідерів нової змови у РФ

В антипутінську коаліцію можуть об'єднається кілька силових структур РФ, не виключив Микола Маломуж.

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Микола Маломуж спрогнозував політичне майбутнє Володимира Путіна / сайт Кремля, Главред

В результаті успіхів ЗСУ на полі бою в РФ можуть об'єднатися проти диктатора Володимира Путіна ряд генералів ФСБ і Міноборони, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"Це може бути як переворот в центрі Москви, так і формування політичних сил та збройних формувань, які будуть у комунікації з тими або з іншими лідерами. Тут може бути симбіоз військових, спецслужб та політиків типу Собяніна мера Москви, який, як ми знаємо, був головою адміністрації Путіна. Це може бути Кірієнко, Мішустін, який багатьох влаштовує, але є підставною фігурою, бо силовики вестимуть цей процес і з ними будуть домовлятися", - не виключив він в інтерв'ю Главреду.

Співрозмовник не виключив ймовірність створення різних форматів антипутінської коаліції, проте створити реальну антиурядову військову силу у РФ буде дуже складно.

"Так, це може бути змова, в якій можуть взяти участь і Пригожин, який може підʼїхати на якомусь з етапів, і Гіркін підтягнеться, і чеченці десь будуть включені у формат таких сил, тому що мають бойові структури", - зазначив він.

Водночас генерал армії вважає, що якщо об'єднаються кілька силових структур, наприклад, ФСБ, ГРУ Генштабу РФ, або спецназ антитерористичної операції, вони можуть стати набагато ефективніше вагнерівців.

"Тому з ними буде дуже складно що-небудь зробити. Якщо вони стануть під прапор якогось командувача, вони будуть непереможні. І найголовніше — вони контролюють Путіна, його оточення, всі офіси, а це — найближчий доступ. Бо в даній ситуації можливі різні сценарії — це можуть бути Патрушев разом з Бортниковим, можливо Шойгу з іншими учасниками, може підключитися Золотов, зрадивши особисто Путіна", - додав Маломуж.

Дивіться відео - інтерв'ю Миколи Маломужа Главреду:

Ситуація навколо бунту ПВК Вагнера:

Раніше повідомлялося про те, що Кремль після військового заколоту ПВК Вагнер має намір взяти під контроль "глобальну імперію" Євгена Пригожина. Москва вже заявила своїм партнерам в Африці, що вагнерівці більше не будуть діяти самостійно. Вони продовжать свою "роботу" за кордоном, але вже з новим керівництвом.

Американське видання The Wall Street Journal, пише, що після ситуації з військовим заколотом Пригожина Кремль вирішив взяти під свій повний контроль ПВК Вагнера.

Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Горе переможеним... Особливо трусам. Імперію ПВК "Вагнера" роздирають на шматки падальщики, несучи в дзьобах найсмачніші шматки. ПВК швидко позбавляється мільярдного державного фінансування — на ці гроші претендують інші владні угруповання", - зазначив Подоляк.

Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про "червоні лінії" є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.

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