Перелякався Гааги: Путін відмовився їхати до Південної Африки

Як повідомляють в Мережі, відмова Путіна від поїздки на саміт БРІКС пов'язана з тим, що його можуть заарештувати.

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Путін не поїде до Південної Африки / Колаж Главред, фото скріншот з відео, wikidata.org

Президент Росії Володимир Путін злякався і відмовився їхати на саміт країн БРІКС, який пройде в кінці серпня в Південній Африці.

"За взаємною згодою президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", - йдеться в повідомленні адміністрації південноафриканського президента.

Як повідомляють в Мережі, відмова Путіна від поїздки на саміт БРІКС пов'язана з тим, що його можуть заарештувати. Оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за військовий злочин незаконної депортації українських дітей з окупованих територій до Росії.

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Згідно із законодавством, ПАР повинна заарештувати Путіна в разі приїзду. При цьому нещодавно Країна звинуватила суд в Гаазі в "подвійних стандартах" і заявила, що буде шукати вихід і змінювати законодавство.

Саміт БРІКС

У серпні в Південній Африці пройде саміт країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка).

Повідомлялося, що диктатор Путін приїде на саміт БРІКС до Південної Африки, але пізніше того ж дня президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував диктатору відправити на саміт замість себе главу МЗС РФ Ларова.

Ордер на арешт Путіна

Раніше в ПАР заявили про те, що готові затримати Путіна через ордер МКС. Відзначається, що незважаючи на відмову ПАР підтримати санкції проти Росії або засудити її агресію проти України, Південно-Африканська Республіка входить в число країн, що підписали Римський статут, що зобов'язує її виконувати рішення МКС.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

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